Mathías Olivera, de Uruguay, festeja su gol ante Estados Unidos, el 1° de julio, en Kansas City, Misuri.

La Conmebol ya notificó a sus asociaciones; cambiará la forma de disputa y se sumarán más países de Concacaf.

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Estados Unidos será sede de la Copa América 2028, manteniendo la hegemonía en cuanto a la organización de torneos importantes. Ya realizó el torneo en la última edición (2024), el Mundial de Clubes en 2025 y el Mundial de selecciones 2026 como país principal, aunque para este evento trabajó de forma conjunta con México y Canadá.

Ecuador se había postulado como candidato, ya que no la organiza desde 1993, pero terminó sucumbiendo ante los norteamericanos. La decisión fue por motivos económicos, comerciales y de infraestructura, ya que tienen estadios montados y prontos para el evento.

La Copa América 2024 tuvo 16 participantes. Las diez selecciones de Conmebol –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela– más seis de Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Panamá y Jamaica.

Esta vez la idea es ampliar el cupo de selecciones de Centroamérica y hacer un torneo más largo, con 20 selecciones, entre junio y julio. Todavía no está oficialmente definido cuántos serán ni el nuevo formato de disputa.

Argentina: actual bicampeón y máximo ganador

Con los títulos obtenidos en 2021 y 2024, Argentina pasó a la cima de la lista con 16 copas levantadas. Uruguay está segundo con 15 y Brasil completa el podio con nueve. Paraguay, Chile y Perú tienen dos cada uno, mientras que Colombia y Bolivia cierran con uno.