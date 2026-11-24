Estados Unidos será sede de la Copa América 2028, manteniendo la hegemonía en cuanto a la organización de torneos importantes. Ya realizó el torneo en la última edición (2024), el Mundial de Clubes en 2025 y el Mundial de selecciones 2026 como país principal, aunque para este evento trabajó de forma conjunta con México y Canadá.
Ecuador se había postulado como candidato, ya que no la organiza desde 1993, pero terminó sucumbiendo ante los norteamericanos. La decisión fue por motivos económicos, comerciales y de infraestructura, ya que tienen estadios montados y prontos para el evento.
La Copa América 2024 tuvo 16 participantes. Las diez selecciones de Conmebol –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela– más seis de Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Panamá y Jamaica.
Esta vez la idea es ampliar el cupo de selecciones de Centroamérica y hacer un torneo más largo, con 20 selecciones, entre junio y julio. Todavía no está oficialmente definido cuántos serán ni el nuevo formato de disputa.
Argentina: actual bicampeón y máximo ganador
Con los títulos obtenidos en 2021 y 2024, Argentina pasó a la cima de la lista con 16 copas levantadas. Uruguay está segundo con 15 y Brasil completa el podio con nueve. Paraguay, Chile y Perú tienen dos cada uno, mientras que Colombia y Bolivia cierran con uno.