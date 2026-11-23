El sorteo dejó la ida el jueves 3 de diciembre y la vuelta el domingo 6 en el Campeón del Siglo; antes, el viernes 27, Racing y Liverpool juegan por el lugar en la final.

El Campeonato Uruguayo 2026 ya tiene calendario para su definición. Tras el sorteo realizado este lunes, quedó establecido que la final de ida será el jueves 3 de diciembre a las 20.00, en el Parque Viera o en el Estadio Centenario, dependiendo de quién gane la semifinal. La revancha será el domingo 6 de diciembre a las 19.00 en el Campeón del Siglo.

Peñarol tiene asegurado su lugar en la final por haber ganado la Tabla Anual y cerrará la serie como local. Su rival saldrá precisamente de la semifinal entre los campeones de los dos torneos cortos: Racing, que ganó el Apertura, y Liverpool, que se quedó con el Clausura.

Ese partido clave se jugará este viernes 27 de noviembre a las 20.30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel, en Maldonado. Será a partido único y tendrá que terminar con un ganador: si hay empate en los 90 minutos, se jugará un alargue de 30 y, si la igualdad sigue, la definición será por penales.

Además del lugar en la final, en Maldonado está en juego el segundo cupo uruguayo para la fase de grupos de la Copa Libertadores, que va para quien acceda a la final con Peñarol. Más allá de esto, que no es otra cosa que buscar la gloria, el que pierda tendrá premio consuelo, porque Liverpool irá a la Copa Sudamericana y Racing irá a la Sudamericana o entrará a la Libertadores por la fase previa como Uruguay, según quién gane la Copa AUF Uruguay.