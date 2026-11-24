Federico Valverde, del Real Madrid, ante el PSV Eindhoven, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 24 de noviembre de 2026.

Valverde marcó en la goleada del Madrid, Torreira fue titular en el triunfo de Galatasaray, Bernal jugó desde el arranque en el Betis y Mathías Olivera volvió a desempeñarse como zaguero en Napoli.

El inicio de la quinta fecha de la Champions League tuvo a cuatro uruguayos como titulares. Federico Valverde fue uno de ellos, ocupando el lateral derecho del Real Madrid y convirtiendo el gol del empate parcial en la victoria 5-1 frente al PSV Eindhoven. El equipo español había comenzado en desventaja por un penal convertido por Ivan Perišić, pero el uruguayo igualó al comienzo del segundo tiempo y abrió el camino para la goleada. Jude Bellingham, Kylian Mbappé –en dos oportunidades– y Vinícius Júnior completaron el resultado.

También fue titular Lucas Torreira en Galatasaray, que derrotó 1-0 a Aston Villa con un gol de Deniz Gül a los 77 minutos. El mediocampista uruguayo cumplió una tarea de recuperación en un partido exigente y fue sustituido en el final del partido.

Facundo Bernal estuvo desde el comienzo en el mediocampo de Real Betis, que consiguió una victoria 2-0 como visitante ante Slovan Bratislava. Los dos goles fueron convertidos de cabeza por Cucho Hernández. Mathías Olivera, por su parte, volvió a desempeñarse como zaguero izquierdo en la línea de tres del Napoli, que empató 2-2 frente a Manchester City en Inglaterra. El equipo italiano estuvo dos veces en ventaja, con goles de Rasmus Højlund y Noa Lang, pero los ingleses rescataron el punto con las anotaciones de Ayyoub Bouaddi y Rayan Cherki.

La fecha también dejó resultados importantes en la parte alta de la clasificación. Bodø/Glimt venció 1-0 a LASK, Arsenal y Borussia Dortmund empataron 1-1, Como derrotó 1-0 a AEK Atenas y Porto se impuso 1-0 ante Feyenoord. Además, RB Leipzig venció 3-1 a Lens.

La quinta fecha continuará este miércoles con otros nueve encuentros. Barcelona visitará a Sabah de Azerbaiyán y Villarreal jugará ante Slavia Praga, ambos desde las 14.45 de Uruguay. A las 17.00 se disputarán los otros siete partidos: Atlético de Madrid-Viking, Brujas-Liverpool, Inter-Stuttgart, Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe, Lille-Bayern Múnich, Paris Saint-Germain (PSG)-Roma y Sporting de Lisboa-Manchester United.

Con los resultados del martes, el Real Madrid y el PSG aparecen en los primeros lugares de la clasificación. El equipo español llegó a 15 puntos y el francés suma 12, aunque tiene un partido menos. Real Betis y Como también alcanzaron las 12 unidades, mientras que Arsenal quedó con 11 y Manchester City y Borussia Dortmund tienen 10. Barcelona, que jugará mañana, suma nueve puntos, los mismos que Aston Villa y Liverpool. La pelea por los ocho lugares que clasifican directamente a octavos de final sigue abierta, al igual que la disputa por los puestos que permiten acceder al playoff.

La fase de liga tendrá tres jornadas más. La primera se jugará el 8 y 9 de diciembre, la siguiente el 19 y 20 de enero y la última jornada será el 27 de enero. Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final, los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto disputarán un playoff y los restantes quedarán eliminados.