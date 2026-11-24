El tricolor ganó con goles de Agostina Marcora, Oriana Fontán y Julieta Ladós y llega con ventaja a la definición de la Serie Campeonato.

Nacional se hizo fuerte en el Gran Parque Central y ganó un clásico que se alzaba como un duelo clave de cara a la definición del campeonato. Después de haber ganado el Apertura, el equipo ahora dirigido por Valeria Colman perdió el Clausura y la primera fase a manos de Peñarol, que con ese último título aseguró su lugar en la final del uruguayo.

Ahora, tras llegar ambos equipos igualados con puntaje perfecto en el arranque de la Serie Campeonato –que disputan los mejores cinco equipos de la fase anterior–, el tricolor bajó al aurinegro y buscará sellar su primer lugar en la última fecha ante Liverpool, para meterse en la definición de la segunda fase. El rival saldrá de los playoffs donde se cruzan segundo con quinto y tercero con cuarto.

Nacional tras convertir el segundo gol, el 24 de noviembre, en el Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Se planta el tricolor

Nacional impuso condiciones desde el arranque y en pocos minutos ya había tenido un par de chances claras sobre el arco que defendió Martina Alonso, la gran arquera carbonera que, sin embargo, tuvo algo de responsabilidad en el gol tricolor, sobre los 10 minutos de juego. Tras una salida corta de un tiro de esquina, vino un tiro fuerte y sesgado que Alonso tapó, pero dejó el rebote corto en el área chica para que Marcora la mandara a guardar.

EL tricolor, con la ventaja y el empuje que un puñado de hinchas brindó desde la tribuna Atilio García, se mantuvo dominante y tuvo varias ocasiones para aumentar la ventaja en la primera parte, que no pudo concretar. Peñarol no encontró respuesta alguna y sufrió el partido.

Miya Grant-Clavijo, de Peñarol, el 24 de noviembre, en el Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Goleada y celebración

El juego pudo tener un giro sobre los 15 del complemento, cuando Nacional todavía controlaba las acciones, pero el carbonero insinuaba una reacción. La jueza Anahí Fernández vio penal en un agarrón dentro del área tricolor, tras un tiro de esquina que se iba largo al segundo palo, pero Lorena Graña falló desde los once metros: abrió demasiado el pie y se le fue ancha.

Peñarol tuvo unos minutos de fuerte presencia cerca del arco de Nacional, pero no tuvo contundencia ni precisión. El partido creció en intensidad y en rispidez, lo que favoreció al local, que administraba la ventaja. Ya en la recta final hubo otro penal, pero esta vez para Nacional, por una mano en el área carbonera. Oriana Fontán sacó un bombazo que pegó en el travesaño y picó adentro para poner el juego 2-0 y prácticamente sentenciar el partido. Ya en la hora, una pelota quieta vino al área carbonera y la recién ingresada Julieta Ladós puso cifras de goleada a la gran victoria de Nacional.