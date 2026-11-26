Miguel Merentiel celebra su gol junto a Alan Velasco, el 25 de noviembre ante Independiente Rivadavia en el estadio La Bombonera.

Quedan ocho equipos en competencia por el título de primera división; los partidos se disputarán entre sábado y domingo.

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Boca Juniors continúa a ritmo exitoso tras la consagración en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Ahora volvió al torneo local y, por los octavos de final, le ganó 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza. El torneo argentino, desde hace unos años, se define en modalidad de playoffs.

El uruguayo Miguel Merentiel anotó el segundo tanto de Boca; el primer había sido de Leandro Paredes, de penal. En el lateral derecho fue titular Leandro Lozano, que dio la asistencia en el gol del delantero sanducero.

Ahora Boca jugará el próximo domingo a las 20.30 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que llega de eliminar a Newell’s.

Un lote de uruguayos

Entre sábado y domingo también se disputarán los otros tres encuentros de cuartos de final. El primer día del fin de semana, a las 20.00, Vélez va con Independiente. El equipo de Avellaneda es dirigido por Jadson Viera, y tiene a Santiago Mele, que seguramente será titular, y Matías Abaldo, que está separado del plantel.

A las 22.00, Instituto de Córdoba, de Lucas Sanseviero y Matías Fonseca, chocará en su ciudad ante River Plate, de Giovanni González y Mauro Arambarri. El domingo, además del encuentro entre Boca y Gimnasia, jugarán Rosario Central y Barracas Central. El local tiene a Facundo Mallo y Alan Rodríguez, mientras que la visita cuenta con Yonatthan Rak y Jhonatan Candia.