La ciudad va tomando el color de la final y las camisetas verdes y rojiblancas ya pululan por las calles y la rambla de Montevideo, a la espera del partidazo que se juega este sábado a las 17.00 en el estadio Centenario. Será a cancha llena, con las entradas ya agotadas, y el juego tendrá la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Una revancha postergada medio siglo

Palmeiras y Estudiantes chocan por segunda vez en una final de Copa Libertadores, después de la definición que ambos equipos protagonizaron en 1968, también en el histórico escenario del Parque Batlle, que en aquella instancia ofició de sede neutral para el desempate que finalizó con victoria del pincha por 2-0, en la que fue su primera conquista continental.

Por ese resultado, el antecedente es una invitación a evocar la mística copera del conjunto platense, que ahora, bajo la conducción de Alexander Medina, jugará la sexta final de su historia, 17 años después de la última que jugó y ganó, en 2009, con Alejandro Sabella como técnico y con el actual presidente de la institución, Juan Sebastián Verón, como capitán. Estudiantes ganó cuatro de las cinco finales que jugó y es uno de los grandes históricos de la competencia, solo por debajo de Independiente, Boca Juniors y Peñarol en el palmarés.

Ahora, cuando algunas de aquellas gestas ya empiezan a quedar demasiado lejos —fue tricampeón entre 1968 y 1970—, como lejos ha quedado el predominio rioplatense que se ha vuelto brasileño en el torneo, Estudiantes de la Plata buscará apelar a ese fuego histórico asociado al escudo y la camiseta para superar a un Palmeiras que llega al partido con un ligero favoritismo a su favor.

Palmeiras también puede adjudicarse un antecedente auspicioso en el Centenario, porque allí, en 2021, le ganó la final a Flamengo y logró su tercera Copa Libertadores, después de las de 2020 y 1999. Ahora, el verdão disputa la octava final de su historia, y la cuarta en los últimos seis años, todas ellas bajo la conducción del portugués Abel Ferreira, que dirige a un equipo en general más efectivo que vistoso, aunque siempre con calidad de sobra en sus jugadores.

El equipo paulista llega en cierto modo en busca de revancha, ya que perdió la final del año pasado en Lima, frente a Flamengo (que se desquitó del 2021), con un equipo casi idéntico al que saldrá este sábado a enfrentar a Estudiantes.

Los equipos

El Cacique Medina, fiel a la tradición pincha, lidera un equipo aguerrido, directo y pragmático, en el que se prioriza el orden defensivo y el juego aéreo como arma fundamental. Estudiantes eliminó en semifinales a Flamengo, el último campeón, tras una cerradísima llave que terminó sin goles en los 180 minutos, y que el equipo de La Plata se llevó desde el punto penal, con la actuación heroica del arquero uruguayo Fernando Muslera, que tapó tres penales. Muslera será titular en la final en un equipo que también tendrá al argentino nacionalizado Tiago Palacios, como uno de los ofensivos clave en la fase creativa.

En la defensa estarán Eros Mancuso, Santiago Nunez, Tomas Palacios y Marcos Rojo, con Joaquín Burgos, Ezequiel Piovi y Alexis Castro en el medio, y los dos atacantes, Javier Correa y Guido Carrillo.

Por el lado de Palmeiras, se espera que salga con su habitual alineación de tres centrales por delante del arquero Carlos Miguel, con otra presencia uruguaya, en el caso del zaguero Alexander Barboza, también argentino nacionalizado (con intención de sumarse a las filas de la celeste), que compartirá la línea de fondo con Murilo y el paraguayo Gustavo Gómez. Por la zurda, el carrilero es Joaquín Piquerez, pieza fundamental para Ferreira, mientras que por la otra banda juega el argentino Agustín Giay. Lucas Evangelista, Marlon Freitas y Andreas Pereira se reparten el mediocampo, mientras que el colombiano John Arias y el argentino José Flaco López en el ataque completan la oncena.