El futbolista nacido en Argentina salió campeón de la Copa Libertadores en 2024 con Botafogo; el año pasado, en pleno auge copero, divulgó que tiene familia uruguaya.

Alexander Barboza, zaguero nacido en Villa Celina, Argentina, llegó a nuestro país para tramitar su pasaporte uruguayo. En 2024, en pleno auge de la Copa Libertadores que a la postre ganaría con su equipo, Botafogo, trascendió que la familia de su padre es uruguaya. Cuando fue consultado en aquel momento, el futbolista manifestó que “buscaría obtener la ciudadanía”.

Este viernes, en el aeropuerto internacional de Carrasco, dijo: “Para mí es un momento muy lindo, por fin poder tramitar el pasaporte y poder estar en la órbita de la selección. Es un paso muy importante para mí”. Hace algunas semanas, tras llegar a su pueblo natal, Villa Celina, el jugador fue sorprendido con un mural de reconocimiento: “Orgullo del barrio”.

“Sería un sueño estar en la selección. Lo estamos viviendo con mucha expectativa y ya ser elegible sería un gran paso”, señaló Barboza esta mañana al pisar tierra uruguaya para tramitar su pasaporte y estar a disposición. Más allá de que manifestó que le llegó información de que “el año pasado la AUF preguntó las condiciones y si era real la posibilidad de hacerme la nacionalidad”, en realidad, señaló, “no hablé con nadie” de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En octubre de 2024, luego de los partidos recordados frente a Peñarol, su padre, Esteban Barboza, uruguayo, en una entrevista con Teledoce, contó que vive en Argentina desde 1983 y que tiene además “dos hijos uruguayos, los más grandes”. Esteban se fue a Argentina a los 28 años y a sus 42 nació Alexander, campeón de América con el Botafogo y figura exuberante de su equipo.

“Lo llevaba en bicicleta al colegio y después a Boca, donde estuvo de los siete a los diez años”, cuando lo llevaron a River Plate. “En River íbamos de las siete de la mañana hasta las seis de la tarde. Así hasta los 18 años. Su crianza fue en River, estaba poco en el barrio. Los sábados y domingos jugaba. Era muy sacrificado no tanto para mí, sino para él. Los domingos de mañana nos íbamos a jugar a la pelota y venían los amigos de bailar”.

En el elenco millonario llegó al profesionalismo, se fue cedido a Atlético Rafaela, luego pasó por Defensa y Justicia antes de su primer gran pase a Independiente de Avellaneda. Antes de llegar a Botafogo, ganó de todo con el Libertad paraguayo.

El padre del futbolista manifestó en su momento ser “muy hincha de Peñarol”, pero sobre todo, dijo, “me gustaría que juegue en la selección uruguaya. Se está haciendo los documentos porque quiere que lo vean. Quiere jugar para darme la satisfacción a mí de que lo vea”. Esta mañana en el aeropuerto Alexander Barboza dijo que su familia “está muy feliz; mis tíos que viven acá, mis primos, mi hermano, todos están muy pendientes e intentando darme una mano. Mi papá es el más ilusionado con todo esto”.

El jugador de Botafogo quiere celeste y expresó que ve “como un espejo a José María Giménez”. “Se viene un partido bastante picante [contra Argentina el 21 de marzo por Eliminatorias]”, agregó, pero aclaró: “No me quiero acelerar ni entusiasmar de más porque, si no me llegan a citar, no quiero que me pegue, así que estoy tranquilo y con ganas para que se dé”.

Por último, el zaguero señaló que Alejandro Balbi “fue uno de los que me han ayudado con los trámites y papeles, y le agradezco mucho. Mi padre es de Peñarol y Ale me regaló una camiseta de Nacional, pero yo acá soy hincha de Cerro”, dijo.