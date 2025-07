“Vengo a aportar desde donde me toque”, señaló el futbolista formado en la cantera tricolor; en Peñarol habló Emanuel Gularte.

Nicolás Lodeiro es la flamante incorporación de Nacional, club donde fue formado. El futbolista, proveniente del Houston Dynamo de la MLS. Firmó contrato por un año y tendrá un salario simbólico como gesto hacia la institución a la que regresa tras casi 16 años de fructífera carrera en el exterior. Lodeiro habló en una conferencia que tuvo lugar en el Gran Parque Central, lugar al que llamó su casa. “Estoy contento de estar acá y muy agradecido de que se hizo posible. Es un sentimiento muy lindo”, dijo. Agregó que no es la primera vez que intenta volver al club y que hizo esfuerzos en otros momentos, pero que “hay cosas que pasan en el medio y no se hace posible”, aunque “las ganas estuvieron desde el primer momento”.

Sobre su presente, ya distante de la selección uruguaya de la que formó parte durante el proceso Washington Tabárez, el sanducero, que será presentado en su pueblo natal junto a su coterráneo Maxi Gómez, expresó además que “vuelve un Lodeiro con más experiencia, pero con las mismas ganas e ilusión que el día que vine de Paysandú”. “Vengo a aportar desde donde me toque”, sostuvo. “Siempre me gustó estar atrás del 9, cerca del área, pero cuando salís de Uruguay, vas mutando”. “Mi lugar ahora va a ser una decisión de Pablo [Peirano]”, con quien aún no habló porque, según aclaró, Flavio Perchman fue quien ofició de presentador y le dijo que ya “estaba el ok del entrenador, que era lo más importante”.

El futbolista que además militó en Ajax, Botafogo, Corinthians, Boca Juniors y Seattle Sounders se reencontrará con sus viejos compañeros de las inferiores, de primera división y de la selección uruguaya, Mauricio Pereyra y Sebastián Coates. “Fuimos compañeros en todas las juveniles y en la selección. Es inevitable no recordar las tardes de cuando íbamos a entrenar, comiendo naranjas en el cordón de Carlos Anaya, o cuando los fines de semana venía a patear tiros libres con compañeros. Ayudaba al jardinero a cortar el pasto, me metía en el lavadero”.

En Nacional, concluyó: “Tenés que ganar siempre, es una obligación”, dijo quien llegó a vivir en el Parque Central.

Foto: Gianni Schiaffarino

Del otro lado

Emanuel Gularte se incorporó a Peñarol de cara al segundo semestre y cumplió su sueño. En diálogo con radio El Espectador 810 AM, el zaguero, que firmará contrato el próximo lunes, dijo que su objetivo es quedarse en Peñarol “muchos años”. “Depende de que rinda y de que el club tenga el capital para poder comprarme. Si se arma un salario que me deje tranquilo para el futuro, yo preferiría quedarme, aunque aparezca otro equipo que ponga el triple”, expresó.

Su vínculo será a préstamo desde el Puebla de México, por un año y con opción de compra. Para la compra, el elenco mirasol tiene dos posibilidades: una en diciembre de 2025 y otra a mediados de 2026. Gularte tiene contrato vigente con Puebla hasta junio de 2027.

“Lo que terminó de darme el empujón para que sea ahora, siendo joven y con contrato vigente en México, fueron el momento de Peñarol, la Copa que ilusiona, las ganas de [Ignacio] Nacho Ruglio y que Diego también me quiera”, afirmó. “Siempre fue mi sueño y tenía claro que era lo que quería cumplir en algún momento de mi carrera”. “Siempre fui fanático enfermo de Peñarol. Me empecé a alejar por profesionalismo”, concluyó.