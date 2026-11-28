Gustavo Gómez, el capitán de Palmeiras y sus compañeros, levantan la Copa Libertadores de América 2026, el 28 de noviembre, en el Estadio Centenario.

El equipo brasileño le ganó 1-0 a Estudiantes con gol de Ramón Sosa y celebró su segunda Libertadores en Montevideo, la tercera en seis años.

Palmeiras vuelve a festejar en Montevideo. En un partido cerrado y de poco juego, el verdão se impuso este sábado por la mínima ante Estudiantes de La Plata y se quedó con la Copa Libertadores 2026. El equipo de Abel Ferreira, que ganó con gol de Ramón Sosa en el arranque del segundo tiempo, ratifica su dominio continental, desquitándose de la final perdida el año pasado ante Flamengo y logrando la cuarta Libertadores de su historia, tres de ellas conseguidas en los últimos seis años (2020, 2021 y 2026, las últimas dos en el Centenario).

El equipo argentino, que dirige el uruguayo Alexander Medina, le planteó un partido áspero a Palmeiras y tuvo algunas para empatar cuando quedó en desventaja, pero se va del Centenario con las manos vacías.

Calor y poco juego

En una jornada marcada por las altas temperaturas y por la euforia y la ilusión de los miles de hinchas brasileños y argentinos que colmaron primero la ciudad y después la cancha, el partido tuvo desde el arranque todo lo que cabe esperar de una final de Libertadores, menos fútbol.

Se disputó con dientes apretados y pierna fuerte, hubo airados reclamos al árbitro, empujones y algunas grescas, pero el juego nunca cobró ritmo y el trámite fue siempre entrecortado: hubo 21 faltas en el primer tiempo, la mayoría por parte de Estudiantes.

Hinchas de Palmeiras, el 28 de noviembre de 2026, en el Estadio Centenario. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Palmeiras tomó la iniciativa en el partido, casi que invitado por el rival, que cuando no tuvo la pelota se replegó y se cerró con una línea de cinco defensores y cuatro volantes por delante. El equipo brasileño la movió mucho en salida pero sin encontrar caminos para avanzar ni tampoco cambiar el ritmo. Cada vez que la jugada prometía prosperar más allá de tres cuartos de cancha, Estudiantes cortó con falta.

El esquema del partido favoreció al Pincha, que se afianza en estas circunstancias, esperando agazapado y sacando a relucir, cuando puede, en el área de enfrente, su buen juego aéreo. Antes de los 10, la primera chance de gol fue de Estudiantes, cuando Guido Carrillo conectó un córner en el primer palo , aunque no pudo darle buena dirección.

Con su juego directo, Estudiantes consiguió mejores -aunque aisladas- aproximaciones, aunque ya muy cerca del entretiempo Palmeiras generó una buena jugada que comandó Lucas Evangelista por la izquierda, pero que finalizó, igual que como había arrancado, bastante entreverada, y la pelota quedó finalmente en las manos de Fernando Muslera tras una serie de rebotes.

Ramon Sosa, de Palmeiras, tras convertir el primer gol durante la final de la Copa Libertadores 2026, el 28 de noviembre, en el estadio Centenario. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Se abre el partido

Ferreira retocó al equipo en el entretiempo: sacó a Joaquín Piquerez y mandó al joven Arthur Gabriel por izquierda, que fue clave para la ventaja del verdão, que ya había salido con otra disposición ofensiva y abrió el marcador pasados los 50, con un lindo gol del argentino Ramón Sosa. John Arias se filtró en el área, Arthur lo vio y le mandó un pase pinchado perfecto a espaldas de la defensa, que el colombiano peinó para la entrada de Sosa solo por el medio del área.

El gol abrió el partido, afortunadamente para el espectador neutral. Estudiantes tuvo que cambiar también su actitud y el ritmo, y volvió a generar peligro por arriba y con su 9, Carrillo, que agarró en el área la segunda pelota de un centro y ensayó una chilena para forzar una gran intervención del arquero Carlos Miguel abajo contra el palo.

Palmeiras se replegó demasiado después y casi renunció al ataque, salvo por los intentos de contra con la velocidad de Arias. Los últimos 20 minutos se jugaron en campo del equipo brasileño, con Estudiantes apostando sobre todo el juego aéreo o al desequilibrio del recién ingresado Edwin Cetré, el colombiano que se movió por el frente ofensivo. Tras un gran pase largo de Tiago Palacios, Cetré le dio de cabeza, cruzado, para otra buena tapada de Carlos Miguel.

Estudiantes empujó en el final, pero no era el día del pincha. El gol no llegó y la copa vuelve a Brasil, alzada en alto por un Palmeiras al que el Centenario le sienta bien.

Hinchas de Estudiantes de la Plata, durante la final de la Copa Libertadores 2026, el 28 de noviembre, en el estadio Centenario. Foto: Rodrigo Viera Amaral

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