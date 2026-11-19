El tricolor de Brazo Oriental perdía 2-0 y lo empató en la hora para sellar su pasaje a la final.

Colón estuvo al borde del precipicio y sufrió el partido de vuelta ante Oriental de La Paz, pero el equipo de Pedro Depablos se repuso en los minutos finales y empató para meterse en la final con un global de 3-2. Definirá el tercer ascenso frente a Atenas, que más temprano eliminó a Fénix.

El celeste paceño había perdido la ida 2-1 y tenía que ganar por dos goles, ya que Colón tenía la ventaja deportiva ante la igualdad por quedar arriba en la tabla anual. Los dirigidos por Darío Flores consiguieron adelantarse con goles de Braian Galván en el primer tiempo y aumentar con tanto de Christian Franco en el complemento, faltando 20 para el pitazo final. Cuando parecía que Oriental se metía en la definición, apareció Ramiro Quintana para descontar, en el 82. El resultado ya dejaba afuera a Oriental, que se fue con todo a buscar extender la ventaja. Con tiempo cumplido, Lucas Espinosa empató el partido y sentenció la llave.

En principio y a falta de la fijación oficial, la ida sería el próximo miércoles 25 en el Parque Palermo, para definir todo en San Carlos el sábado 5 de diciembre.

Lo busca Oriental

Obligado a salir a buscar el resultado, Oriental tomó las riendas del partido en el arranque, y empezó a arrimarse con peligro al arco defendido por Agustín Olavarría. Sobre los 20 se puso en ventaja con un lindo gol de Galván, que recogió en la medialuna un despeje corto de la defensa rival, controló con la zurda y sacó de derecha una volea que se metió contra el palo.

El dominio del paceño se extendió durante la primera parte, aunque no volvió a inquietar significativamente el arco rival. El tricolor de Brazo Oriental no encontraba los caminos para torcer el trámite del partido, pero Depablos hizo ajustes notorios en el entretiempo.

Colón revirtió las acciones en el complemento, donde tuvo unos primeros 15 minutos que asedió el arco defendido por Lucero Álvarez, que en ese tramo fue figura, tapando las dos mejores chances del tricolor. Oriental resistió el temporal y, con los cambios que metió Flores, para refrescar piernas en el medio y en el ataque, volvió a imponer condiciones.

Así llegó el segundo, después de un buen pelotazo a espaldas de la defensa que el arquero Olavarría salió lejos a disputar con el delantero, y tras el rebote le quedó a Franco, que le dio con el arco vacío.

La tercera del tricolor

Oriental salió a la desesperada a buscar el descuento, y lo consiguió desde la pelota quieta. Una fatídica falta en tres cuartas canchas propició un centro complicado al primer palo, que esta vez Álvarez no resolvió bien, porque salió mal y lo anticipó Quintana, que saltó a cabecear, pero la metió con el hombro. Los celestes no tuvieron más remedio que descuidarse atrás para buscar el gol de la clasificación, con lo que se favoreció Espinosa, que definió con comodidad dentro del área después de una buena jugada por derecha.

Colón buscará ahora, ante Atenas, cumplir con la máxima de la tercera; es la vencida, en su tercera temporada consecutiva peleando en los playoffs de ascenso.