El capitán de la selección uruguaya sufrió un esguince de rodilla y tobillo por un pisotón en el último partido de Laguna Tenerife, su equipo en España.

La selección uruguaya de básquetbol está cerca de volver a un Mundial después de 41 años. El 26 de noviembre jugará ante Canadá en el Antel Arena y el 29 visitará a Puerto Rico. Si bien van a quedar dos partidos más para febrero y marzo del año que viene, en esta ventana se puede conseguir el boleto mundialista, un objetivo con tintes de hazaña para el básquetbol uruguayo. La realidad marca que está muy cerca.

El equipo de Gerardo Jauri está segundo en el grupo F, con récord 6-2, solamente detrás de Canadá, que ganó los ocho encuentros que jugó. Argentina está igual que Uruguay y, por debajo, aparecen Bahamas con 4-4 y, con 2-6, Puerto Rico y Panamá. Los tres mejores clasifican al campeonato del mundo.

La ausencia del capitán

A Uruguay no le sobra nada y, cuando falta alguno, se siente. En este caso no podrá ser de la partida Bruno Fitipaldo, el capitán, que defiende a Laguna Tenerife en la Liga ACB de España, la mejor de Europa. En el partido que su equipo jugó contra Andorra el último fin de semana, el base sufrió un fuerte pisotón que lo obligó a dejar el encuentro en el cuarto final.

Tras los estudios realizados, la sanidad del club determinó que sufrió “un esguince de grado 1-2 del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda y un esguince de grado 2 en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo”. En el informe médico se agregó que la recuperación le llevará un tiempo estimado de tres semanas.

Fitipaldo siempre mostró un compromiso innegable con la selección y es el gran referente del grupo –llegó a viajar lesionado para acompañar al resto del plantel en encuentros en los que sabía que no podría jugar–. En este caso, aunque quiere estar presente en la cancha, el cuerpo técnico sabe que es muy difícil que sea posible, según los tiempos clínicos de su recuperación.

En los próximos días se conocerá la lista de convocados por Gerardo Jauri. En principio, la de Fitipaldo sería la única ausencia. Por otra parte, Agustín Ubal, jugador de Barcelona, no viene siendo parte del proceso.