Tras el resonante triunfo de la celeste ante Puerto Rico, la selección quedó muy cerca del boleto mundialista; solamente dos países tienen boleto asegurado hasta el momento.

Uruguay consiguió un triunfazo ante Puerto Rico en el Antel Arena y avanzó mucho en la chance de volver a un Mundial, tras 41 años. El torneo de 2027 se disputará entre el 27 de agosto y el 13 de setiembre en Qatar.

A falta de cuatro partidos, el grupo F lo lidera Canadá, que está invicto con récord 8-0; Uruguay y Argentina están 6-2 con ventaja para la celeste en hipotético desempate por ganar por mayor diferencia en los partidos entre sí; Bahamas está con 4-4, y cierran Panamá y Puerto Rico con 2-6, ambos prácticamente eliminados.

De esta zona avanzan al Mundial los tres mejores. El cupo de mejor cuarto probablemente se lo quede el grupo E, ya que México metió dos triunfos resonantes en esta doble ventana. Salvo una caída estrepitosa de los aztecas o Brasil, ambas selecciones estarán en el campeonato del mundo junto con Estados Unidos y República Dominicana. El futuro cercano confirmará los boletos a medida que vayan enfrentando a Colombia y Chile, dos selecciones que están muy por debajo del nivel de la competencia.

¿Qué le falta a Uruguay para clasificar?

A la celeste le quedan cuatro partidos. El 26 de noviembre recibirá a Canadá en el Antel Arena y el 29 visitará a Puerto Rico. En la última ventana, Uruguay va a Bahamas el 26 de febrero y a Canadá el 1° de marzo. El equipo de Gerardo Jauri asegura su lugar con dos triunfos, pero también tiene buenas chances de avanzar con uno, sobre todo si esa victoria es contra los bahameños.

En las fechas que quedan la lógica sale del juego, ya que hay selecciones que pueden quedar eliminadas o clasificadas temprano y habrá que ver con qué potencial encaran los últimos encuentros. A esto hay que sumar que en las próximas ventanas no estarán los jugadores de la NBA ni de la Euroliga (la Champions League del básquetbol) en los planteles de las diferentes selecciones. Eso es una buena noticia para Uruguay, que podrá contar con su máximo potencial y enfrentará a rivales disminuidos.

Las dos selecciones clasificadas al Mundial

El Mundial tendrá 32 países participantes, y por el momento solo hay dos confirmados: Qatar, como anfitrión, y Turquía, que logró la clasificación deportivamente en Europa al vencer 101-73 de visitante a Islandia. Los turcos ganaron los ocho encuentros que disputaron hasta el momento.

La ventana de noviembre aumentará bastante el número de boletos mundialistas asegurados. Canadá, próximo rival de Uruguay, y Australia están invictos y solamente combinaciones milagrosas de resultados los dejan afuera.