El rugby y el hockey van por el bronce en masculino y femenino para seguir agrandando el medallero.

Sigue la actividad de los uruguayos en los Juegos Odesur; la delegación uruguaya sumó medallas el fin de semana y tiene la chance de seguir engrosando el medallero durante este lunes.

La gran nota de la mañana la dio Julián Schweizer, que superó a Matías Maturano en el surf para arrancar el día. El uruguayo venció al argentino 15.13 a 8.40 en un resultado categórico donde el celeste de 28 años se vio beneficiado por el viento que levantó en esta jornada. La final será el próximo viernes; el surfista competirá por el oro.

Bronce para todos

Uruguay está cerca de la medalla de bronce en deportes colectivos. El rugby seven disputará sus posibilidades esta noche. A las 18.52, el equipo femenino enfrentará a Paraguay y a las 19.17 el masculino va contra Colombia.

En hockey peleará el martes de mañana, a las 9.00 en masculino ante Brasil, rival con el que perdió 2-1 en fase de grupos, y a las 11.15 en femenino contra Paraguay. Las Cimarronas son las grandes favoritas; el sábado pasado se dio el mismo encuentro y vencieron 13-0 a las paraguayas.

El waterpolo fue otro deporte colectivo que salió a escena. El equipo femenino debutó con derrota 10-8 frente a Perú en un partido marcado por el parcial 4-1 del segundo cuarto. Bianca Barlocco anotó cuatro goles y Carmela de León, Paulina Sienra, Magdalena Salvatierra y Paula Traversa, uno cada una. Mañana a las 10.30 enfrentarán a Brasil. El masculino, en tanto, va a las 16.30 contra Colombia.

En contrapartida, el fútbol masculino cerró su participación con empate 1-1 ante Paraguay. Lautaro Navarro anotó el único gol de la celeste, que quedó afuera en fase de grupos.

A la cancha la celeste

En ciclismo de pista, la uruguaya Paola Silva participó de la clasificación y de la carrera de tiempo y, en ambas, terminó en sexto lugar. A las 18.15 tiene la carrera de eliminación y, si avanza, a las 18.50 irá a la definición por medallas.

Pablo Palou y Sebastián Timbal debutaron con triunfo en octavos de final de tenis de mesa en dobles masculino. La victoria ante la dupla de Guayana fue en cuatro sets, por 11-8, 11-7, 8-11 y 11-7. A las 17.10 disputarán los cuartos de final contra los paraguayos Marcelo Aguirre e Iván Pastore.

En frontball individual femenino, Leonella Acosta arrancó su participación con triunfo frente a Abigail Mena, de Bolivia. Fue en dos sets, por 10-5 y 10-1. Con su lugar en semifinal garantizado, el miércoles chocará ante Zita Solas, de Chile, por el primer lugar del grupo.

Agustín Paglia, que había debutado con derrota frente a Argentina, se enfrentó a Junior Delgado de Venezuela y cayó 10-5 y 10-2. Mañana cerrará su participación ante Jesús Poma, de Perú.

En tenis comienza la actividad para la delegación uruguaya; aunque el estado de la cancha demoró la jornada prevista para la mañana, todo fue reprogramado. En individual femenino, Juliana Rodríguez va con la colombiana María Pérez a las 14.00. A la misma hora, Gabriana Muela se enfrenta a Sarah Nita, de Curazao. Las dos tenistas uruguayas competirán en dobles frente a Silvana Fajardo y Elizaveta Castillo, de Perú, no antes de las 17.00. En individual masculino, a las 15.30, Tomás Zurmendi va con el peruano Luis Nakamine.

Las duplas uruguayas de paleta vasca en pelota de goma trinquete vuelven a escena ante Bolivia tras las derrotas del domingo frente a Argentina. Sofía Vicente y Camila Navilat enfrentarán a Jessica Mena y Andrea Quiroga, mientras que Manuel Pelúa y Santiago Varela van contra Samuel Quispe y Jheison Padilla.