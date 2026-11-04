Champions League: Real Madrid ganó en los descuentos con bombazo de Federico Valverde

Este miércoles se completa la cuarta fecha de la fase de liga de Champions League, etapa que ya tuvo actividad de jugadores uruguayos y un contundente triunfo del imparable Paris Saint-Germain para subirse a la punta de la tabla con puntaje perfecto y con 20 goles a favor.

Tras las primeras cuatro etapas, Real Madrid es el otro equipo que se mantiene con puntaje ideal —perdió Liverpool, donde Ronald Araújo estuvo en el banco, pero no ingresó—, aunque el merengue ha hilvanado victorias más ajustadas que los parisinos, como la que obtuvo esta tarde en los descuentos ante el AEK Atenas, con un bombazo de afuera del área de Federico Valverde, que entró desde el banco.

Qué regreso

Valverde había estado ausente en el triunfo de Real Madrid por LaLiga el fin de semana ante Racing de Santander, después de terminar con una molestia muscular el clásico ante Barcelona. Este miércoles, el capitán del conjunto madrileño volvió a estar a disposición de José Mourinho, pero no fue titular.

El AEK Atenas hizo un partidazo y dominó por varios tramos, pero se quedó con las manos vacías. Los locales tuvieron un arranque furioso y se pusieron en ventaja con un golazo de Aboubakary Koïta antes de los 15. Real Madrid niveló las cosas en el último tercio de la primera parte y Jude Bellingham lo empató con una distinguida definición de taco.

En el segundo tiempo, AEK volvió a ponerse en ventaja tras capitalizar otros buenos minutos de dominio sobre el área madrileña, y Stavros Pilios adelantó a los locales a falta de 15 para el final. Valverde había ingresado sobre los 66, junto con el brasileño Endrick, y ambos entraron muy bien, con el uruguayo ubicado en el mediocampo, ocupado en la distribución, pero también a la búsqueda de lo que luego encontró: espacio para pegarle de afuera. Kylian Mbappé lo empató en el 78, empujándola sobre la línea tras una buena jugada por derecha y el centro buscapié de Denzel Dumfries. Cuando el partido ya estaba en tiempo de adición, Valverde recibió al borde del área, la acomodó para la derecha y sacó un misil que se fue abriendo y se metió arriba, imposible para el arquero.

Araújo afuera

Ronald Araújo, que suma dos goles y una asistencia desde su debut en esta Champions con la camiseta del Liverpool, no sumó minutos en la derrota de su equipo de visita ante el Fenerbahçe. El conjunto inglés, que perdió el invicto y que venía de una extenuante derrota como local ante Arsenal por Premier League, salió al campo con algunos cambios en el once inicial, entre ellos la salida del uruguayo que ha jugado casi siempre en el lateral derecho.

Fenerbahçe se plantó fuerte y remontó el partido de atrás para quedarse con una gran victoria por 3-2. Trey Nyoni abrió la cuenta para la visita a los 25 y Mason Greenwood lo empató pocos minutos después; en el segundo tiempo, Alexander Isak volvió a adelantar a Liverpool, y otra vez la ventaja duró pocos minutos, hasta el empate de Archie Brown. Vedat Muriqi le dio la victoria final al Fenerbahçe, que sumó por primera vez de a tres en el torneo.

El resto, con Bernal

Jornada estuvo cargada de goles, con el Como italiano como gran protagonista al vapulear 9-1 al Lens. El Borussia Dortmund se impuso 2-1 ante el Betis, en un partido que contó con la presencia del uruguayo Facundo Bernal, mientras que el Manchester City sacó un valioso triunfo como visitante al derrotar 3-2 al Leipzig. El Brujas también festejó lejos de casa al vencer 2-1 al PSV, y por el mismo marcador el Arsenal superó al Slavia Praga. Completaron la fecha las goleadas del Viking, que derrotó 4-1 al Sabah, y del Porto, que se quedó con un contundente 4-1 frente al Napoli.