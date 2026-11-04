Con presencia uruguaya, arrancó otra fecha de la Champions League

Este martes arrancó la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League, instancia en la que participan 36 equipos y cada uno enfrenta a ocho rivales diferentes para sumar a una única tabla que definirá cuáles son los 24 que clasifican a la siguiente ronda eliminatoria (los primeros ocho irán directo a octavos, y del 9 al 24 jugarán playoffs de los que saldrán los ocho restantes).

Galatasaray, con Lucas Torreira como titular, se impuso 2-0 al Stuttgart de local en Rams Park, y sumó su segundo triunfo al hilo después de un mal arranque. El volante uruguayo jugó, como es habitual, los 90 minutos de un juego que el equipo turco sentenció temprano, con un doblete en 15 minutos del ruso Aleksey Batrakov, que viene con la pólvora seca y llegó a cuatro tantos en el torneo.

También ganó Sporting de Lisboa, que se recuperó de su sorpresiva caída en la fecha anterior ante el LASK austríaco para sumar su tercera victoria en el torneo y mezclarse en la parte alta de la tabla. El conjunto portugués, que tuvo a Maximiliano Araújo como titular en el lateral izquierdo, ganó de visita ante el Shakhtar Donetsk con gol del italiano Issa Doumbia en el segundo tiempo. Araújo, de buen partido, salió sustituido ya sobre los minutos finales, mientras que Rodrigo Zalazar entró desde el banco para jugar los últimos 20, sin demasiada incidencia, salvo por una falta que sacó sobre el final para frenar el empuje del equipo local que se iba con todo a buscar el empate.

Santiago Mouriño fue el otro uruguayo titular en la Champions esta tarde, pero su equipo, el Villarreal, sufrió la visita de Paris Saint-Germain (PSG), que lo aplastó y le ganó 6-0 a domicilio en La Cerámica. El conjunto parisino, bicampeón del torneo, avanza implacable rumbo a un potencial triplete y todavía no encontró rival que le ponga freno, aunque habrá que ver qué ocurre en instancias más avanzadas cuando haya algo más en juego. El PSG se puso en ventaja antes de los 10 minutos con un gol de João Neves tras un tiro de esquina, y desde ahí el Villarreal se desarmó, porque 10 minutos más tarde el equipo visitante ya ganaba 4-0 y dejaba el resto del juego de sobra, salvo por otros dos goles que completaron la goleada en el segundo tiempo. El equipo francés se mantiene invicto en cuatro fechas, con 20 goles a favor y 5 en contra (este miércoles juega Real Madrid, con Federico Valverde, y Liverpool con Ronald Araújo, los otros dos equipos que avanzan invictos hasta ahora).

La jornada registró además un triunfazo del Manchester United de atrás ante Roma en Old Trafford. El equipo de Manuel Ugarte, quien sigue con su largo período de recuperación tras la grave lesión que sufrió en la rodilla durante el Mundial, evitó una derrota fatídica en medio de una grave crisis deportiva, que ya es prácticamente crónica para el equipo inglés y que tiene en la cuerda floja al técnico Michael Carrick. Roma ganaba 2-0 desde el primer tiempo, pero un gol de penal de Bruno Fernándes puso en partido al United en el complemento, y un doblete sobre la hora del brasileño Matheus Cunha –que al minuto se fue expulsado por doble amarilla– le dio los tres puntos y un respiro al sufrido equipo de Manchester.

Además, el Barcelona ganó con comodidad un partido que podía ser complejo ante el Aston Villa inglés, y se impuso 3-0 con un gol de Lamine Yamal sobre los primeros minutos y un doblete de Raphinha en el segundo tiempo, para sacarle el invicto al equipo que dirige Unai Emery y ratificarse como un candidato firme (había perdido el invicto, por su parte, con el PSG). Otro de los grandes, Bayern Munich, también pisó fuerte y le ganó 2-0 de visitante a Atlético de Madrid, con un gol de su joyita juvenil Lennart Karl y otro del lateral austríaco Konrad Laimer.

Inter de Milán goleó 3-0 a Feyenoord en Países Bajos, Bodø/Glimt y Lille empataron sin goles y LASK se hizo fuerte de local y goleó 4-0 a Slovan Bratislava.