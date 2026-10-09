Diego Forlán retoma los trabajos con la selección sub 20 de cara al Sudamericano 2027

En medio de su interinato con la selección mayor, Forlán definió una nueva convocatoria para afrontar un microciclo con la juvenil en el Complejo Celeste.

Diego Forlán, que acaba de regresar de su gira asiática con la selección uruguaya y que en noviembre volverá a hacerse cargo del equipo en una nueva fecha FIFA, buscará aprovechar este intervalo en su interinato de la mayor para encaminar la preparación de la selección sub 20, que tiene por delante la crucial cita del Campeonato Sudamericano 2027, a disputarse entre enero y febrero, todavía sin sede designada.

Se agranda la lista

Este jueves, se difundió la lista de 26 jugadores convocados por Forlán para los trabajos que el entrenador realizará en el Complejo Celeste la próxima semana, entre el 12 y el 14 de octubre. El martes 13, el técnico dará una conferencia de prensa y probablemente brindará más detalles de la planificación, en una categoría en la que el proceso y la conformación del plantel están en etapa incipiente y cambiante.

Cachavacha inició los trabajos con base en un proceso iniciado el año pasado con la selección sub 18 que dirigió Diego Pérez, hoy ayudante de Forlán en la sub 20. La nueva convocatoria incluye muchos nombres nuevos respecto de la anterior, que fue la que conformó el plantel que viajó a los Juegos Odesur.

Los resultados no acompañaron a la celeste —quedó eliminada en fase de grupos tras perder frente a Venezuela y Argentina, y después cerró con empate ante Paraguay—, que compitió bajo el mando del otro ayudante técnico de Forlán en la categoría, Diego Espasandín, y sin muchos de los mejores exponentes locales, que no fueron cedidos por sus clubes.

Para estos tres días de trabajo, Forlán contará con algunos de los que no habían sido prestados, como Alan Torterolo de Defensor Sporting, Brian Barboza de Peñarol y Yuri Oyarzo de Racing, además de varios que se inscriben por primera vez en la convocatoria para este microciclo. Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol consideran que estos impedimentos a la hora de contar con algunos juveniles que destacan en sus clubes en Primera División impone una dinámica positiva, al ampliar la observación de jugadores, de cara a la preparación final del equipo, que será en diciembre.

Por volver al Mundial

La selección sub 20 de Forlán tiene por delante el Sudamericano 2027 con un importante objetivo en la mira: volver al Mundial de la categoría, al que no clasificó en su anterior edición (2025), por lo que se quedó sin defender el título obtenido en Argentina en 2023.

El Campeonato Sudamericano 2027, para el que resultan elegibles los jugadores nacidos entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre 2011 (con edades entre 16 y 20 años), otorgará cuatro plazas para el Mundial sub 20, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán a mediados de 2027 (en fechas también a confirmar aún).