Partido amistoso internacional de fútbol entre India y Uruguay, en el estadio Salt Lake de Calcuta, el 6 de octubre.

La celeste busca rivales para jugar amistosos como locatario y no se descarta que pueda ser en escenarios del interior, ya que no se podrá usar el estadio Centenario.

Pasó la fecha FIFA de setiembre y octubre para Uruguay con la derrota 3-1 ante Japón y los triunfos 4-1 sobre Corea del Sur y 6-1 ante India. Diego Forlán, que debutó como entrenador interino, consideró que “fue espectacular” la gira por Asia.

No hay mucho tiempo para frenar. El director técnico volverá a meterse con la selección sub 20 que se prepara para el Sudamericano de enero mientras planifica, junto al director de selecciones, Jorge Giordano, y las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), lo próximo de la absoluta.

La fecha de noviembre permitirá amistosos entre el 9 y el 17. La idea es que Uruguay tenga dos encuentros y, en principio, podría jugar uno como locatario. Transcurrida esta ventana, el ranking FIFA volverá a actualizarse. De todas formas, habría que plantear qué escenario se puede utilizar, ya que el Centenario no estará disponible por el viaje del Papa León XIV.

Escenarios y rivales

Tras la vuelta de su primera gira con Uruguay, Forlán dará una conferencia de prensa el próximo martes 13 desde el Complejo Celeste. Esta semana, el integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, Carlos Manta, dijo en diálogo con el programa Derechos exclusivos que “la idea es llevar a Uruguay al interior en la próxima fecha FIFA”. Se evalúa la posibilidad de que la selección uruguaya juegue en algunos de los lindos estadios del interior, como los de Maldonado, Paysandú o Rivera, aunque también se ha mencionado la chance de que Uruguay vuelva a jugar en el Campeón del Siglo o incluso en el Gran Parque Central. Uno de los escenarios posibles es enfrentar a rivales de la Conmebol, tal vez haciendo acuerdos de partidos recíprocos lo que reduciría sensiblemente los cachet a pagar a los rivales.

El abanico de posibles rivales se ha reducido considerablemente desde que en Europa se juega la Liga de Naciones, formato que ya se replicó también en la Concacaf, y que sustituye los encuentros amistosos con una competencia que incluye un título, ascensos, descensos y clasificaciones a otros torneos de relevancia.

De todos modos, los candidatos a enfrentar a la celeste son sudamericanos, con Paraguay en el primer lugar de la fila, aunque se trata aún de especulaciones o tentativas. Bolivia y Venezuela son otros rivales para considerar.

Desde Concacaf, Costa Rica es uno de los posibles apuntados y Honduras es otra selección que puede ser tenida en cuenta, ya que ambas quedaron afuera de la instancia de cuartos de final.

Rivales europeos están descartados, mientras que los africanos que podrían llegar son equipos de tercero o cuarto orden continental, lo que no representa un real interés en este momento en la selección uruguaya.

Tras la última fecha FIFA de este año, la de la segunda semana de noviembre, la próxima instancia regida para encuentros internacionales será también de dos partidos y el espacio será en la última semana de marzo. Esos serán los últimos encuentros que en Uruguay dirigirá de manera interina Diego Forlán.

Luego llegará la elección de las autoridades de la AUF, justamente en esos días se designará al técnico definitivo –que puede ser Forlán– con miras a la sexta participación consecutiva de Uruguay en el Mundial masculino del centenario en 2030.

Hay otra negociación en curso para el futuro de la selección uruguaya. Es prácticamente un hecho que la celeste participará de las Eliminatorias, aunque ya esté clasificada. Lo mismo sucederá con Paraguay y Argentina.

La FIFA no dará cupos extra a Conmebol, por lo que clasificarán los anfitriones y los tres mejores ubicados de las Eliminatorias. El cuarto mejor ubicado irá al repechaje mundialista.

La participación de Uruguay, Paraguay y Argentina tiene dos razones: el cobro de los derechos televisivos de la competencia para las asociaciones, y el rodaje futbolístico, ya que es cada vez más difícil conseguir encuentros amistosos con la cantidad de torneos que se juegan en cada confederación.