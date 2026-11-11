Mathías Olivera y Juan Ignacio Rodríguez pelean por un lugar en la zaga para acompañar a Ronald Araújo.

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Desde el martes, Diego Forlán cuenta con plantel completo para enfrentar la fecha FIFA. Con los 28 jugadores a la orden, el entrenador celeste tiene encaminada la oncena titular para enfrentar a Argentina el viernes en La Bombonera.

Uruguay entrenará el miércoles en el Complejo Celeste luego de una conferencia de prensa donde hablarán el director técnico y dos futbolistas. El jueves será el viaje corto rumbo a Buenos Aires para quedar concentrados de cara al primer amistoso de esta ventana.

Si bien solamente se dieron los primeros movimientos a la espera de completar el plantel, el equipo ya está encaminado. Forlán solo presenta una duda en el lugar de zaguero izquierdo. Juan Ignacio Rodríguez entrenó como titular, pero con la llegada de Mathías Olivera, el jugador de Napoli pasa a tener la gran chance de quedarse con el puesto para ir desde el arranque.

El resto del equipo sería con Cristopher Fiermarín en el arco; línea de fondo con Guillermo Varela, Ronald Araújo, Olivera o Rodríguez y Joaquín Piquerez; Lucas Torreira de contención en la mitad de la cancha y, por delante, Federico Valverde por derecha, Maximiliano Araújo por izquierda y, centralizados, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; en ofensiva estará Darwin Núñez.

Argentina con bajas

La era pos Lionel Messi comienza en la albiceleste de Lionel Scaloni. Tampoco estará Nicolás Otamendi, y para este partido puntual también son bajas Lautaro Martínez y Cristian Romero.

Otra duda es la de Emiliano Martínez, quien está en recuperación de una fractura de mandíbula. Está entrenando con un protector especial y se evaluará día a día.

Nicolás Paz y Gianluca Prestianni, jugadores jóvenes que se están incorporando de a poco, serían titulares. Este miércoles, la albiceleste vuelve a entrenar a las 17.00 y ahí se comenzará a definir el equipo de Scaloni.