Diego Monarriz o un interinato de Rafael García, las opciones de Nacional

Además, Pablo Álvarez es el apuntado para llegar a la dirección deportiva tras la salida de Sebastián Eguren y Martín Ligüera; horas decisivas.

Nacional está en una crisis deportiva, octavo en la tabla anual, todavía no sumó en las dos fechas que disputó en el Clausura y quedó afuera de la Copa Libertadores y la Sudamericana. La Copa Uruguay, como camino para ser Uruguay 4, y el clásico de la cuarta fecha en el Campeón del Siglo, parecen ser los últimos objetivos del año en el tricolor para cerrar una temporada extremadamente floja.

Tras la salida de Jorge Bava, llegaron las renuncias de Sebastián Eguren y Martín Ligüera, director deportivo y secretario técnico, respectivamente. El tricolor necesita generar rápidamente la estructura deportiva en el medio de la competencia. El próximo domingo recibirá a Progreso en el Gran Parque Central y siete días después visitará a Peñarol en el Campeón del Siglo.

Diego Monarriz o Rafael García

Hay dos posturas en cuanto a la elección del nuevo entrenador. El oficialismo tiene a Diego Monarriz como principal candidato, el argentino dirigió a Juventud de Las Piedras y Danubio en Uruguay. De todas formas, la mayoría apunta a un interinato de Rafael García para enfrentar a Progreso y el clásico ante Peñarol. Luego de esos dos encuentros, según los resultados, se definirán los pasos a seguir. La idea de la comisión directiva es resolverlo entre lunes y martes. Mientras tanto, dirigirá interinamente Diego Ligüera, entrenador institucional.

Entre tanto, Pablo Álvarez es el principal candidato a tomar el cargo de director deportivo. Boston River, club en el que se desempeña actualmente, no podrá objeciones en su salida. Todavía no hubo contactos oficiales; se apuntará a una reunión en las próximas horas para conocer la postura del elegido.

Álvarez se formó en Nacional, donde debutó en la temporada 2006-2007, el lateral derecho tuvo su segundo pasaje por el club de 2011 a 2014. Anotó un gol en 103 partidos con la casaca tricolor.