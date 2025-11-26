El delantero debía cumplir tres partidos y le quedaban dos encuentros de sanción para la Copa del Mundo, pero la pena “quedó en suspenso por un año”; ¿cuáles son los otros jugadores suspendidos?

Por la penúltima fecha de las Eliminatorias europeas, Portugal perdió 2-0 con Irlanda. En ese encuentro, Cristiano Ronaldo fue expulsado al aplicarle un codazo en la espalda a Dara O'Shea.

Fue la primera roja para el delantero en los 226 partidos que lleva jugados con su selección. La sanción fue de tres fechas y cumplió la primera en la victoria de su país 9-1 ante Armenia, para confirmar el boleto en el Mundial 2026.

El ítem 1 del artículo 14, inciso primero, del Código Disciplinario de la FIFA marca “al menos tres partidos o un período de tiempo adecuado por agredir (se incluye codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”.

La regla indica que los dos encuentros restantes debía cumplirlos en el campeonato del mundo, como ha sucedido tantas veces en ediciones anteriores. Llamativamente, el Comité de Disciplina confirmó que los juegos pendientes quedarán condicionados a su comportamiento durante el próximo año.

“Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de origen y gravedad similar durante el período de prueba, la suspensión establecida en esta decisión disciplinaria se considerará automáticamente revocada, y los dos partidos restantes deberán cumplirse de forma inmediata en el/los siguiente(s) partido(s) oficial(es) de la selección portuguesa. Esto se entiende sin perjuicio de las sanciones adicionales impuestas por la nueva infracción”, dice la comunicación oficial.

¿Y el resto?

La decisión de la FIFA sobre la reducción de sanción a Ronaldo encendió las alarmas en otras selecciones que también tienen jugadores suspendidos para el inicio del Mundial 2026.

Argentina, por ejemplo, pedirá revisión por la situación de Nicolás Otamendi, que se perderá el primer encuentro del torneo continental luego de ser expulsado en la última fecha de las Eliminatorias frente a Ecuador.

Los jugadores sancionados dentro de las 42 selecciones clasificadas, además de Otamendi, son: Moisés Caicedo (Ecuador) y Jacob Shaffelburg (Canadá), ambos con un partido. Vale recordar que muchas selecciones con boleto mundialista tendrán partidos oficiales antes de la Copa del Mundo con las disputas de la Liga de Naciones en África y Asia, y la Copa Árabe.