Cientos de hinchas despidieron a la selección en el Aeropuerto de Carrasco antes del viaje a Playa del Carmen, donde preparará su debut en el grupo H; Pellistri, Canobbio y Araújo hablaron de ilusión, gratitud y del “mejor momento” de sus carreras.

La selección voló hacia el Mundial. El vuelo chárter con la ilusión celeste despegó a las 23.00 del Aeropuerto de Carrasco con destino a Playa del Carmen, donde Uruguay hará base para preparar la fase de grupos. Entre banderas, camisetas, gorros, tambores y cantos, en caravana desde el Complejo Celeste, cientos de hinchas le dieron calor a la fría noche.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dispuso que solo tres jugadores hablaran con los medios porque se priorizó el orden previo al embarque. Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio fueron quienes saludaron a los hinchas y charlaron con la prensa. El resto saludó, accedió a sacarse algunas fotos, firmó banderas y camisetas y continuó hacia el chárter. Federico Valverde, por lejos, fue el más solicitado.

Maxi Araújo se sorprendió del recibimiento. “Vivo esto y tengo una felicidad tremenda porque no sabía que iba a venir tanta gente”, dijo, todavía sorprendido por la multitud. En lo deportivo, se mostró entusiasmado: “Llego en mi mejor momento. Sé que arranqué bien en la selección, después tuve muchos altibajos, pero ahora estoy en el mejor momento de mi carrera, me siento preparado y sé que voy a hacer un grandísimo Mundial”.

Pellistri resaltó el estado de ánimo y el trabajo previo del grupo: “Uruguay llega con mucha ilusión y una preparación muy buena, así que ahora solo queda disfrutar y hacer lo mejor posible, que estamos capacitados”. En la misma línea que su compañero, definió el calor de la gente como “divino, un ambiente hermoso” y dijo ser un afortunado por repetir la experiencia mundialista: “Me siento un privilegiado de poder vivirlo. Ahora queda hacer las cosas bien para que la ilusión de la gente y la nuestra valga la pena”.

Canobbio, por su parte, habló del Mundial pasado, cuando viajó directo sin este contacto con la hinchada. “La vez pasada me tocó viajar directo y esto es maravilloso, se te eriza la piel. Uno espera muchas cosas, pero lo de hoy superó lo que tenía en mente. La gente y mi familia acá viviendo esto es algo que no me voy a olvidar nunca más”, confesó emocionado.

Tras esos contactos con público y prensa, la delegación celeste partió rumbo a Playa del Carmen. Uruguay trabajará en México para el debut en el grupo H, donde tendrá su primer partido el 15 de junio en Miami, a las 19.00, frente a Arabia Saudita. El segundo encuentro también será en esa ciudad, el 21 de junio a las 19.00, en este caso contra Cabo Verde. El cierre de la fase de grupos será en Guadalajara, el 26 de junio a las 21.00, ante España, vigente campeón de Europa y uno de los grandes candidatos al título.