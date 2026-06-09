Mundial 2026: Irán denuncia que se le retiró la cuota de entradas asignada para sus hinchas

centrocampista iraní #15 Roozbeh Cheshmi (C) desciende de un autobús mientras la selección nacional de fútbol de Irán llega al aeropuerto de Antalya para su partida hacia México antes del Mundial FIFA 2026. Foto : ONER SAN / AFP

La Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) publicó este martes un comunicado para denunciar que la organización del Mundial le retiró la cuota de entradas asignadas para su afición. “A menos de tres días del inicio de la competición, Estados Unidos vuelve a impedir que los aficionados iraníes asistan a los partidos de la selección nacional” dice el organismo.

De acuerdo al reglamento de FIFA, cada federación que participa del Mundial tiene una cuota de un 8% de entradas de sus partidos asignadas para que distribuyan entre sus hinchas de acuerdo a sus propios criterios. Irán había lanzado la venta de dichas entradas semanas atrás, y ahora lamenta que ya no estén disponibles. “Esto, a pesar de que muchos fanáticos futboleros iraníes, confiando en el proceso oficialmente anunciado, ya habían hecho todos los planes necesarios para asistir a los partidos” agrega el comunicado, que fue difundido por Reuters y originalmente publicado por canales estatales iraníes en nombre de la FFIRI.

La medida, que no se aclara cómo ni quién la ejecutó desde la FIFA, es para la federación iraní “una acción contraria al espíritu que gobierna las competiciones internacionales y al principio de igualdad que rige para los países participantes”, y “plantea serias dudas sobre las injerencias extradeportivas y las consideraciones políticas dentro de la organización del mayor evento del fútbol mundial”.

La FIFA dio una respuesta que cita la agencia Reuters, en la que aclara que “está trabajando estrechamente junto a la Federación de Fútbol de Irán para identificar soluciones que maximicen las oportunidades para que los hinchas iraníes asistan a los partidos”, aunque nada especificó sobre la quita de ese 8% de entradas.

Irán jugará sus tres partidos de fase de grupos en los Estados Unidos, los primeros dos en Inglewood, California (contra Nueva Zelanda y Bélgica), y el último en Seattle (ante Egipto). Las dificultades diplomáticas surgidas por el conflicto bélico que el gobierno de Donald Trump mantiene con Irán desde febrero obligaron al equipo a mover su base de operaciones a México, y cambiaron Arizona por Tijuana.

El comunicado de este martes es una continuación de ciertas tensiones que surgieron el fin de semana, cuando la delegación iraní, que ya había comenzado su preparación para el mundial en Estambul antes de viajar a México, recibió las visas.

El representante de Washington en Turquía, Tom Barrack, destacó a través de la red social X el trabajo llevado a cabo por la embajada estadounidense en Ankara para finalizar el proceso de visado de la delegación iraní, pero desde la embajada iraní en ese país le respondieron, también por X: “¿Por qué no dice que las visas le fueron negadas a una gran parte del equipo técnico y ejecutivo, asistentes y asesores, y varios otros que son parte integral de cualquier selección nacional? Han llevado el trato deliberado y discriminatorio contra Irán al máximo nivel”.