La AUF oficializó detalles de los próximos amistosos de Uruguay

Diego Forlán en conferencia de prensa en el estadio Centenario en el marco de su presentación oficial como director técnico de la sub 20 y la selección mayor (archivo, agosto de 2026).

La celeste enfrentará a Japón y Corea del Sur en Asia el 24 y 28 de setiembre, respectivamente.

Diego Forlán inició su etapa como entrenador de la selección sub 20, pero, al mismo tiempo, mira de reojo la planificación de su interinato en la celeste mayor. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó los detalles de los dos partidos de setiembre, aunque ya se conocían algunos datos de lo que se venía para la celeste.

El primero será el jueves 24 de setiembre, a las 7.05, frente a Japón, en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, con capacidad para 50.000 espectadores. Fue inaugurado en el 2000 y albergó tres partidos del Mundial 2002: México-Ecuador, Italia-Ecuador y Japón-Turquía, encuentro de octavos de final en el que la selección local quedó eliminada.

El lunes 28 de setiembre será el encuentro frente a Corea del Sur a las 8.00, otro país que se despidió más temprano de lo previsto en la última Copa del Mundo. El cotejo va en el Seoul World Cup Stadium, que es para casi 67.000 personas. Ahí también hubo tres enfrentamientos del Mundial 2002: Francia-Senegal, Turquía-China y la semifinal entre Alemania y los locales.

La fecha FIFA va del 21 de setiembre al 6 de octubre y permite hasta cuatro partidos amistosos para cada selección. Como las selecciones europeas estarán disputando la Liga de Naciones, la idea de conseguir otro rival asiático o de Oceanía está cada vez más compleja. Australia fue uno de los candidatos, pero no hubo avances al respecto.

Los encuentros amistosos que dispute Uruguay serán televisados por AUF TV.

El plantel de Diego Forlán y las exigencias por contrato

Intentando dejar atrás rápidamente el fracaso del Mundial 2026, Uruguay encarará esta gira por Asia con el nuevo director técnico. La base de los citados se mantendrá; de hecho, por contrato, tienen que asistir al menos 15 futbolistas de la última nómina mundialista. Por edad el único que no volverá es Fernando Muslera, pero el resto de los convocados por Marcelo Bielsa siguen siendo elegibles, aunque, para esta ocasión, serán bajas Sergio Rochet y Manuel Ugarte, operados de la espalda y ligamentos cruzados, respectivamente.

En el arco, el único disponible es Santiago Mele. Tampoco estará a la orden Franco Israel, que fue intervenido quirúrgicamente en el hombro. Se abre la chance para Thiago Cardozo, dirigido por Forlán en Peñarol y con buen presente en el fútbol argentino, mientras que el tercer golero podría ser un futbolista joven del fútbol local. En ese sentido, seducen los nombres de Sebastián Jaume, de Albion, y Federico Varese, de Racing.

La otra gran novedad es la posible vuelta de Luis Suárez. El nuevo entrenador dijo en su presentación que “si tiene ganas de volver, bienvenido sea. Tengo mucha confianza y entendimiento con él, realmente no sabía que había declarado que estaba dispuesto a estar. Sigue haciendo goles, nadie va a descubrir la clase de jugador que es”.