La selección de Inglaterra durante un entrenamiento, el 14 de junio, en Kansas City, Estados Unidos.

Las selecciones pueden cambiar jugadores de la lista oficial por lesión hasta el día del debut. Una vez que comienza la competencia, solo pueden intercambiarse los goleros. Todos los sustitutos deben estar inscriptos en la lista de 55 futbolistas que dieron los entrenadores en mayo de este año.

Inglaterra debutará ante Croacia, este miércoles a las 17.00 en uno de los mejores partidos que tiene la primera fecha de la fase de grupos del torneo. En las últimas horas se dio a conocer que Trevoh Chalobah reemplazará a Tino Livramento, quien sufrió una lesión tendinosa en su pantorrilla durante un entrenamiento y debió abandonar la concentración de su selección. El cuerpo médico decidió desafectarlo luego de los resultados de la resonancia magnética.

Chalobah es defensa central, juega en el Chelsea y tiene 26 años, disputó 34 partidos y anotó 3 goles en la última edición de la Premier League. Participó de todas las categorías juveniles, desde sub 16 a sub 21, pero en la mayor solamente jugó un encuentro amistoso, el 10 de junio en el triunfo 3-1 ante Senegal, donde disputó los 90 minutos. En dos partidos de Eliminatorias había estado en el banco pero no ingresó

Pese a haber estado en la preparación del equipo, quedó afuera en el corte final, pero la lesión de un compañero lo devolvió a la lista para disputar su primer Mundial.

Inglaterra está en el grupo H junto a Croacia, Ghana y Panamá.