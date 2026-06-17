Noruega le ganó 4-1 a Irak con doblete de Erling Haaland

Los europeos toman ventaja en el grupo I del Mundial. Después del triunfo de Francia ante Senegal, Noruega hizo lo propio ante Irak para cumplir con los pronósticos que la ubican como una selección a tener en cuenta en este Mundial, tras haber hecho una gran eliminatoria europea y clasificar después de 28 años de ausencia en la máxima cita.

Haaland y diez más

A pesar de la goleada, los vikingos no brillaron y tuvieron que trabajar mucho el partido hasta cerca de los últimos 15, cuando el tercer gol, por intermedio del recién ingresado Leo Østigård, de cabeza en un tiro de esquina, terminó por sacar a Irak del partido, ya sin resto físico ni ideas para atacar.

Antes de eso, Noruega lo ganaba con lo justo gracias a un par de apariciones puntuales de Erling Haaland, el gran clase A que tiene la selección escandinava y cuya jerarquía se evidenció en cada pelota que disputó con la defensa irakí. El equipo que dirige Ståle Solbakken basa su fortaleza en una sólida organización defensiva y un ataque directo a la búsqueda de las dos torres que juegan arriba —ambos de 1.95—, Haaland y Alexander Sørloth, que juega en el Atlético Madrid y que comparte con el del City la exuberancia física pero no la técnica, ni la potencia ni el olfato goleador, pero que puede jugar bien posteado.

En efecto, Sorloth inició la jugada del primer gol noruego tras recibir de espaldas en la mitad de la cancha, y encontrar una buena descarga para un compañero que se iba al ataque por un callejón de adentro. La jugada derivó a la izquierda, donde juega el habilidoso Antonio Nusa, joven puntero de 21 años del Leipzig alemán, el único de Noruega que buscó cambiar el ritmo y sorprender. Por esa banda hizo buena dupla con el lateral David Møller Wolfe, que en esta le pasó por atrás para llegar al fondo y meter un centro justo entre el arquero y los defensores, que Haaland definió típicamente tirándose hacia adelante para puntearla con la zurda.

Irak, un equipo aplicado en la marca y batallador en ataque, tiene entre sus principales armas el juego aéreo ofensivo, donde destaca el gran goleador Aymen Hussein, que le hizo a Bolivia el gol que clasificó a su equipo al Mundial. De cabeza, entonces, Hussein empató poco después, tras una buena jugada también por la izquierda, donde aparecieron hoy los más atrevidos y creativos. Por el lado iraquí fue Merchas Doski, un lateral zurdo a seguir, que armó la jugada del gol antes del centro que agarró mal parada a la mucho más alta defensa noruega.

Haaland volvió a adelantar a los escandinavos en el primer tiempo, después de salir a presionar al arquero ante un pase atrás que no iba con la fuerza suficiente. El arquero Jalal Hassan no atacó la pelota y Haaland la metió casi que de tranque. Para los vikingos la ventaja parecía suficiente y el equipo no apretó el acelerador. Su capitán, Martin Ødegaard, figura del Arsenal inglés y talentoso volante creativo, no apareció, y tampoco lo hizo el juego colectivo, marcado por la imprecisión y la falta de profundidad. Irak, con sus limitaciones, pudo inquietar en un par de ocasiones, antes de terminar goleado con un par de goles de última hora. El cuarto llegó en los descuentos y, aunque no fue el autor, fue Haaland el principal responsable, al ganar arriba en el área y mandarla complicada al segundo palo, donde entre defensores y arqueros iraquíes la terminaron metiendo.