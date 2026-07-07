Técnico egipcio denunció presión de Argentina sobre el árbitro y Ziko aseguró que “el torneo está arreglado”

El director técnico de Egipto, Hossam Hassan, fue duro en sus declaraciones tras la eliminación de los faraones ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que su equipo ganaba 2-0 antes de que los albicelestes dieran vuelta el trámite en apenas 13 minutos. El final fue 3-2 y significó el pasaje de Argentina a cuartos de final. Hassan aseguró en una conferencia de prensa que “el resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego durante el partido y por factores externos previos al encuentro”, en referencia al arbitraje de François Letexier y al contexto de su designación.

Hassan denunció que Argentina había ejercido presión sobre el árbitro y recordó que Egipto ya había manifestado reparos por la elección de Letexier para dirigir el partido. En su análisis y para reafirmar su teoría, el DT señaló dos jugadas concretas: un gol egipcio anulado por una falta al comienzo de la jugada y una presunta infracción previa al tercer tanto argentino. “Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta”, reclamó, molesto.

El entrenador sostuvo que Egipto “merecía la victoria” y denunció que su equipo no recibió “respeto ni juego limpio”. Dijo, además, que al finalizar el encuentro se acercó a Letexier para decirle que había sido injusto y sugirió que el árbitro “tenía algo que ocultar”. Como gesto de protesta, Hassan comentó que no verá ningún otro partido de lo que queda de la Copa del Mundo.

Las críticas del seleccionador fueron parecidas a las de los jugadores que hablaron. Uno de ellos fue Mostafa Ziko, autor del 2-0 a los 67 minutos, quien también puso el foco en el arbitraje y en la intervención del VAR, después de que se le anulara un gol por una falta a Lisandro Martínez en el inicio de la jugada. El delantero, que primero felicitó a Argentina por la clasificación, endureció luego su discurso y se despidió con una acusación directa: “El torneo está arreglado. No necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La copa está dirigida hacia Argentina”.