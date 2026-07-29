Bava, tras la eliminación de Sudamericana: “Hay que agarrarse de la mejoría anímica del equipo”

A pesar de la victoria de visitante, Nacional quedó eliminado de la Copa Sudamericana en la fase previa a los octavos de final, a la que había accedido tras quedar tercero de su grupo en Copa Libertadores.

Una derrota por 3-0 en la ida sentenció la llave para el tricolor, que salió al Coliseo de Victoria en la provincia de Buenos Aires con todo para buscar la remontada. Aunque el equipo de Jorge Bava jugó quizá los mejores minutos en la temporada en el primer tiempo, no le alcanzó. La eliminación a manos de un rival que en los papeles parecía accesible y la despedida de la actividad internacional por el resto de la temporada es un golpe importante para un Nacional que atraviesa también complicaciones en lo local, y en esos términos se expresaron los protagonistas.

Tomás Verón Lupi fue, mientras estuvo en cancha, uno de los mejores de Nacional, después de ingresar como titular en lugar de Baltasar Barcia como extremo por la derecha. El argentino, que dio la asistencia para el gol de Maxi Silvera, dijo tras el pitazo final: “Puertas adentro, el grupo se compromete a laburar mucho. Sabemos que no venimos haciendo las cosas demasiado bien desde los resultados, pero sí sabemos dónde estamos, laburamos mucho y puertas adentro nos bancamos mucho”.

Consultado sobre si le hace falta más plantel a Nacional para pelear estas instancias, Verón Lupi dijo que ese tema “ya es más del área deportiva, yo no soy quien para decir si le falta o no le falta al plantel, lo único que puedo decir es que defiendo a mis compañeros a muerte, los que estén, y si se suma alguno más, lo mismo, creo que lo más importante en este momento es defendernos entre nosotros”.

En conferencia de prensa, el técnico Jorge Bava comenzó por manifestar su “amargura por no poder clasificar” y buscó explicaciones para lo ocurrido en el juego: “Fue un gran primer tiempo, pero fue difícil mantener esa intensidad durante los 90 minutos, ellos ajustaron para el segundo tiempo y nos costó encontrar los espacios que sí encontramos en el primero. Jugando con la incomodidad del resultado, nos encontramos con algunas contras que nos complicaron”, expresó.

Para Bava, no cabe duda de que se hipotecaron las chances en el partido de ida, en el que para él “no había esa diferencia”, aunque “el rival lo supo cristalizar”. Tras la vuelta, expresó “la tranquilidad de que el equipo reaccionó ante la adversidad, tuvo un gran primer tiempo, arrollador, no pudimos sostener el segundo, pero creo que mejoramos mucho, en muchos aspectos”.

Sobre esas dificultades en el complemento insistió: “Era difícil mantener esa intensidad, cuando el equipo cayó un poco, buscamos refrescar para mantenerla, pero ellos estaban abroquelados y mucho más sólidos y nos costó bastante”.

Para lo que resta de la temporada, Bava propone “agarrarse de la mejoría anímica del equipo y de que sí se puede, porque lo demostraron. Ya no podemos hacer nada con lo que pasó, pero sí construir en base a eso, agarrar las cosas buenas para seguir construyendo”.