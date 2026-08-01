Deportivo Maldonado empató con Juventud y arriesga el liderazgo de la anual

En una gris y lluviosa jornada, siguió este sábado la actividad de la última fecha del Intermedio, que el viernes tuvo el triunfo de Wanderers ante Torque, con el que el conjunto bohemio se metió en la definición del torneo como líder de la serie B, a la espera de un rival entre Peñarol y Cerro Largo, que definen la serie A este mismo sábado, más tarde, en el Campeón del Siglo.

En el Campus de Maldonado jugó el líder de la tabla anual, Deportivo Maldonado, que empató sin goles ante Juventud de Las Piedras. En un entretenido juego, el equipo que dirige el argentino Gabriel Di Noia hizo algo más que el pedrense para buscar el triunfo, pero se encontró con la resistencia del arquero Sebastián Sosa, que fue figura y tapó cuatro o cinco chances claras para mantener el cero en su arco.

El Depor sumó su tercer partido consecutivo sin poder ganar, con lo que ha perdido margen en la cima de la tabla acumulada, aunque se mantiene, a esta hora, como líder solitario. Con el punto obtenido, el conjunto fernandino llegó a 41 unidades, uno más que el carbonero, que si suma de a tres frente al equipo arachán sellará al mismo tiempo el pasaje a la final del Intermedio y la punta de la anual, para arrancar el Clausura como líder del campeonato.

El conjunto pedrense que dirige Sergio Chapita Blanco llegó a 23 puntos en la tabla anual y se mantiene en el puesto 12, todavía lejos de los puestos de clasificación a copas, que en la foto actual tiene a Nacional como último clasificado con 32 unidades en la séptima casilla.

Sobre el mediodía del sábado, Albion recibió a Danubio en el estadio Franzini. Fue otro ameno empate, con dos goles por bando y un tiempo para cada uno. Los dirigidos por Leonardo Ramos arrancaron con todo y lo ganaban 2-0 a los 15 minutos, con goles de Joaquín Trasante y Mateo Peralta, y hasta pudo aumentar la ventaja con el tercer gol convertido por Hugo Silvera, que fue anulado por fuera de juego después de una pelota quieta que jugó Sebastián Rodríguez.

Pero el partido dio un giro completo en el segundo tiempo y Albion lo empató, también con unos primeros minutos furiosos. Tobías Figueroa consiguió una pelota suelta en el área y fusiló a Mauro Goicoechea para el descuento antes de los cinco minutos del complemento. El empate lo hizo José Pepe Álvarez menos de diez minutos después: un tiro libre perfecto desde el borde del área que pasó la barrera y entró en el ángulo, y es candidato al gol de la fecha.

El pionero consigue un punto que le garantiza mantener su posición en la sexta casilla de la tabla anual por encima de Nacional. La franja, sin poder sumar de a tres, se mantiene en la zona roja en la tabla del descenso, solo por encima de Progreso -que ya parece condenado salvo algún milagro- y apenas un punto por arriba de Cerro, que cierra el Intermedio el lunes visitando a Defensor Sporting en el Franzini.