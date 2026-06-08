Este lunes la Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó la lista de 12 futbolistas juveniles que acompañarán a la selección celeste durante la Copa del Mundo; varios de ellos integraron los microciclos de trabajo en el Complejo Celeste.

La selección uruguaya de fútbol continúa ajustando detalles para su partida de este martes hacia Playa del Carmen, donde hará base para la Copa del Mundo que empezará este 11 de junio y en el que Uruguay debutará el 15. Una de las últimas decisiones fue confirmar los 12 juveniles que acompañarán, como sparrings, a la celeste en los entrenamientos en suelo mexicano.

La nómina reduce el grupo inicial de 24 futbolistas con los que el entrenador trabajó en los microciclos realizados en mayo. En aquella primera convocatoria hubo representantes de Peñarol, Nacional, Montevideo City Torque, Danubio, Defensor Sporting, Deportivo Maldonado, Boston River, Racing y Albion. El objetivo de Bielsa y compañía es que estos juveniles asimilen el modelo de juego, las exigencias tácticas y los movimientos específicos que se pretenden para que la selección ponga en práctica en los partidos.

En este grupo final hay varios nombres con muy buena proyección. Uno de los casos más significativos es el de Yury Oyarzo, quien sumó minutos en Primera con Racing y además fue campeón; Julio Daguer fue una de las figuras de la sub 17 uruguaya, mientras que en ofensiva aparecen nombres como Alan Torterolo, Facundo Martínez y Nicolás Scotti, quienes son considerados proyectos destacados de sus generaciones.

Uruguay jugará el grupo H del Mundial y debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudita. Luego enfrentará a Cabo Verde el 21 y cerrará la fase de grupos el 26 ante España.

Los 12 futbolistas