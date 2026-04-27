Hay otros que están en duda, entre los que se incluyen las estrellas Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina; el 11 de junio comenzará a rodar el balón y las 48 selecciones participantes buscarán el título continental: la gloria máxima del fútbol de selecciones.

La cercanía al campeonato marca que no hay margen para las lesiones largas y, de a poco, se va agrandando la lista de jugadores que se perderán la cita mundialista por cuestiones sanitarias.

En Uruguay, la única baja prácticamente confirmada es la de Joaquín Piquerez, quien sufrió una lesión en el ligamento del tobillo derecho en el amistoso ante Inglaterra. El lateral izquierdo se sometió a cirugía para mejorar los tiempos de recuperación, pero es complejo que le den los plazos para que pueda estar en la lista final de Marcelo Bielsa.

Complicaciones en los rivales de Uruguay

Los tres rivales de Uruguay en la fase de grupos tuvieron novedades la semana pasada. En cuanto a lesiones, España está centrada en la recuperación de su figura: Lamine Yamal. El jugador tuvo una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha jugando para el Barcelona; se perderá el final de la temporada con su club y está en duda para el Mundial, aunque hay optimismo para que pueda volver a los entrenamientos a principios de junio.

La selección española tiene descartado a Samu Aghehowa, delantero del Porto, quien debió ser operado por la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla. Mikel Merino sufrió una fractura por estrés en enero; el regreso estipulado era a principios de mayo, pero por el momento no hay novedades de posible retorno cercano.

Cabo Verde tiene una baja confirmada: el golero Bruno Varela, de Al-Hazem de Arabia Saudita, fue operado en abril tras la lesión en la rodilla derecha que sufrió en febrero. No estará en la competición mundialista tras ser titular en la mayoría de los partidos de las Eliminatorias.

Además, el volante Jamiro Monteiro del PEC Zwolle de Países Bajos también es duda por una lesión en la rodilla que sufrió el 31 de enero. El alta médica está estimada para fines de mayo; podría llegar con lo justo al torneo, pero sin ritmo de competencia, ya que está descartado para lo que resta de la temporada holandesa.

Las figuritas que faltan

En días donde el álbum de figuritas del Mundial es furor, son varios los jugadores que faltarán con aviso. Una de las selecciones más afectadas por lesiones es Brasil, que no tendrá a Rodrygo, por rotura de ligamentos cruzados. Además, son duda Estevao y Eder Militao; el delantero del Chelsea sufrió una lesión de isquiotibiales, en el tendón de la corva, de grado 4, y al zaguero del Real Madrid se le reabrió su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, tendrá que ser operado.

La rotura de ligamentos abunda en las rodillas de los futbolistas, por ese motivo no estarán Xavi Simons de Países Bajos, Takumi Minamino de Japón y Mohamed Salisu, de Ghana. El mexicano Miguel Ruiz tiene la misma lesión, pero con chances de que den los plazos para decir presente.

La rotura del tendón de Aquiles es de las más jodidas, lo sufrieron el francés Hugo Ekitiké, los estadounidenses Cameron Carter-Vickers y Patrick Agyemang y el golero mexicano Luis Ángel Malagón; todos están descartados para la Copa del Mundo.

Jack Grealish de Inglaterra sufrió una fractura en el pie por estrés, mientras que el alemán Serge Gnabry tuvo una rotura muscular en el muslo derecho. Los teutones también tendrán la baja del golero Marc ter Stegen, que sufrió la rotura del isquiotibial izquierdo en febrero, solo jugó dos partidos en Girona —donde fue a buscar continuidad previa al Mundial— tras recuperarse de la rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Los tres futbolistas faltarán a la cita en selecciones que buscarán ser candidatas.

Las últimas alarmas se encendieron con la lesión de Kylian Mbappé en el partido ante el Betis, los estudios confirmaron el desgarro muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda. En tiempos tan cercanos a la Copa del Mundo, todo llama la atención, sobre todo en las grandes figuras. Si no existen complicaciones, debería llegar sin problemas al Mundial, incluso podría disputar algún partido en el cierre de la temporada con Real Madrid.

Argentina tiene con una distensión en el sóleo a Lautaro Martínez, que llegará sin problemas, ya que se recuperará a mediados de mayo. La preocupación más grande radica en la lesión de Cristian Romero, con un problema de ligamento lateral. El Cuti llegaría justo al debut de la albiceleste y sin ritmo de juego, aunque probablemente sea incluido en la lista final. Lionel Scaloni sabe que no contará con Valentín Carboni y Joaquín Panichelli, ambos con roturas de ligamentos cruzados, y con Juan Foyth, que sufrió rotura del tendón de Aquiles; los tres eran jugadores de rotación en el último campeón.

Josko Gvardiol, jugador del Manchester City, sufrió la fractura en la tibia derecha el último 4 de enero, es duda en Croacia, al igual que Luka Modric, que el último domingo se fracturó el pómulo izquierdo y deberá ser operado. Reece James, inglés del Chelsea, tiene una lesión en el tendón de la corva, no juega desde marzo y se especula que pueda necesitar de una cirugía; en ese caso, quedará descartado.