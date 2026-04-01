Jugadores de Cabo Verde, el 27 de marzo, previo al partido ante Chile en Eden Park, en Auckland, Nueva Zelanda.

En la edición de 2026 habrá cuatro selecciones debutantes; Uruguay clasificó por decimoquinta ocasión.

Están los 48 clasificados al Mundial 2026 y quedó oficialmente armada la fase de grupos con todos los participantes. El campeonato del mundo comenzará el 11 de junio y la fecha FIFA que pasó fue la última previo a la competencia.

Con el escenario establecido, las cuatro selecciones debutantes en esta edición de Estados Unidos, México y Canadá, que es la primera de 48 participantes, son: Curazao, Jordania, Uzbekistán y Cabo Verde. Al aumentar el número de boletos, se esperaba que la cantidad de estrenos pudiera ser mayor.

Un caso particular es el de Congo –accedió tras vencer a Jamaica en el repechaje continental–, ya que había participado de la edición de Alemania 1974 bajo la denominación de Zaire.

La niña bonita: será el decimoquinto Mundial de Uruguay

Uruguay fue campeón en la edición 1930 y 1950. Por motivos político-deportivos no asistió a los campeonatos de 1934, en Italia, y 1938, en Francia. El primero fue en respuesta a las potencias europeas que no vinieron a disputar el torneo en Montevideo cuatro años antes, una especie de revancha y pase de factura. En esas épocas, las selecciones sudamericanas esperaban que la organización alternara entre Europa y Sudamérica, y como la FIFA puso como sede al país francés en 1938, hubo varios que tampoco concurrieron.

Ya con la segunda estrella en el lomo, ganada en el Maracaná, la celeste asistió a Suiza 1954, logrando el cuarto lugar, pero faltó a Suecia 1958. Luego, de forma continua, clasificó a todos, hasta Alemania 1974; en México 1970 volvió a quedar a un escalón del podio.

Ahí comenzó la peor época mundialista. En 36 años, Uruguay solamente llegó tres veces: México 1986, Italia 1990 y Corea-Japón 2002, faltando a Argentina 1978, España 1982, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Alemania 2006.

Con el retorno de Óscar Washington Tabárez a la dirección técnica de la selección uruguaya, comenzó el último tirón, donde la celeste disputará, como mínimo, seis mundiales de forma consecutiva: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, Estados Unidos, Canadá y México 2026 y el 2030, en el que será uno de los organizadores. La racha vigente es la mejor de la historia.

El cuarto puesto en Sudáfrica y el quinto en Rusia volvieron a colocar a Uruguay en la conversación en la que alguna vez participó, que en la era moderna era historia pura que jamás se transformaba en realidad.

Hasta el momento, Uruguay jugó 59 partidos, ganó 25, empató 13 y perdió 21. Marcó 89 goles y recibió 76. Ocupa el noveno lugar de la tabla histórica de puntos conseguidos.

Brasil no falla

Brasil es la única selección que participó en las 23 ediciones de los mundiales, siendo la que ganó más, con cinco títulos. En esa lista lo sigue Alemania con 21, que en 1930 decidió no participar, y en 1950 la FIFA no le permitió asistir por su reciente participación en la Segunda Guerra Mundial. Casualmente fueron las dos veces en que Uruguay fue campeón.

Argentina completa el podio con 19 presencias, aunque solo una vez no clasificó deportivamente, el resto fue por conflictos políticos con los organizadores. No fue a las ediciones 1934, 1938, 1950 y 1954.

México e Italia tienen 18 participaciones; Inglaterra, España y Francia 17; y ahí llega Uruguay, junto con Bélgica, con 15.

Italia pierde pisada

Solamente ocho selecciones ganaron el Mundial en las 23 ediciones disputadas: Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Uruguay, Francia, Inglaterra y España. Los italianos son los primeros que no clasifican a tres mundiales de forma consecutiva. A los franceses y españoles les sucedió antes de coronarse, mientras que los ingleses no eran miembros de la FIFA en las primeras tres ediciones. Y los argentinos no fueron por conflictos políticos, aunque tampoco se habían consagrado en ese momento.

Dentro del grupo selecto de campeones, el que faltó más veces fue Uruguay, con ocho ausencias.