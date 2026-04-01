Hinchas de Irak luego de la clasificación al Mundial, el 1° de abril en Karrada, en el centro de Bagdad.

La selección asiática terminó con el sueño boliviano al ganarle 2-1; irá al grupo I junto con Francia, Noruega y Senegal.

El Mundial 2026 ya tiene sus 48 países clasificados y el cuadro de la fase de grupos quedó completo. En la tarde del martes se definieron los cupos europeos y luego aseguró su lugar Congo.

Para la medianoche quedó el encuentro que despertaba más interés en Sudamérica. Irak clasificó al vencer 2-1 a Bolivia. A los 10 minutos los asiáticos estaban en ventaja con gol de Ali Al-Hamadi, pero en el cierre del primer tiempo los sudamericanos igualaron con gran derechazo de Moisés Paniagua.

Los del altiplano habían jugado mejor y parecían llegar más firmes al complemento, pero un anticipo en el primer palo de Aymen Hussein devolvió la ventaja a la selección iraquí. Bolivia buscó por todos los caminos pero no pudo llegar al empate y se terminó su sueño mundialista.

Irak irá al grupo I junto con Francia, Noruega y Senegal. El único Mundial que había jugado la selección asiática fue en México 1986, mismo país en que ayer consiguió la clasificación.

Fase de grupos completa

El sorteo del Mundial del 5 de diciembre había dejado encaminada la confección de los grupos, y con los últimos clasificados terminó de completarse.

Las tres zonas que tienen a los anfitriones como cabezas de serie quedaron carentes de equipos fuertes que puedan candidatearse a pelear el torneo, y es una buena oportunidad de avanzar para selecciones que no están tan habituadas a hacerlo.

Foto: FIFA

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