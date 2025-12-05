Asistente de sorteo, Shaquille O'Neal, extrae la tarjeta de Uruguay durante el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el 5 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. Foto:Jia Haocheng - Pool/Getty Images/AFP

Bajo la nieve de Washington, se realizó la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, donde lo más importante fue la confección de la fase de grupos, donde Uruguay enfrentará a Arabia Saudita, Cabo Verde y España en el marco del grupo H.

La suerte de la celeste fue de menos a más, salió en el grupo de la selección española que viene de ganar la Eurocopa, pero luego mejoró la suerte con el resto de los rivales. Hubo un momento de tensión cuando pudo tocar Noruega en el bombo tres, lo que conformaba una zona complicadísima.

Samantha Johnson, ex futbolista y actual comunicadora, fue la co-conductora del sorteo junto a Rio Ferdinand, histórico zaguero de Inglaterra y del Manchester United. Hubo más personalidades sacando las bolillas, por ejemplo, el exbasquetbolista Shaquille O'neal, entre otros deportistas icónicos de los países anfitriones.

El sábado se conocerá el cronograma oficial de partidos con los horarios. Si bien había un esquema base, la FIFA se tomará un día para reordenar de acuerdo a los husos horarios de los países implicados en cada encuentro y también con un sentido marketinero para que las grandes figuras jueguen en horarios centrales.

El equipo de Marcelo Bielsa debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita en Atlanta o Miami, luego va el 21 de junio frente a Cabo Verde en la sede donde no haya jugado en el inicio y cierra el viernes 26 de junio ante España en Guadalajara o Houston. Para las distancias que había, la ruta fue amigable con la celeste.

Grupos del Mundial 2026

El grupo de la muerte parece ser el L, compuesto por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Vale recordar que pasan los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros. El campeón defensor, Argentina, fue el más beneficiado. Si la albiceleste termina en el primer lugar y Uruguay segundo, se cruzarán en dieciseisavos de final.

Por el momento hay 42 clasificados al Mundial, los últimos seis saldrán de los repechajes que se disputarán en marzo del próximo año.

Mundial 2026

Donald Trump fue premiado con el galardón de la paz

A principios de noviembre, FIFA anunció la creación del premio de la paz. La entidad máxima del fútbol eligió destacar a “personas que han ayudado a unir a la gente de todo el mundo en paz”. Lo que se vislumbraba como un hecho se confirmó: fue galardonado Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.

Tanto Trump, como el presidente de FIFA, Gianni Infantino, tomaron la palabra en el inicio de la ceremonia, como previa de lo más esperado: el sorteo de la fase de grupos. Los mandatarios excedieron los límites del tiempo establecido en la organización, lo que hizo que se atrasara el inicio.

Además, Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, ingresó con la copa obtenida del mundo, que obtuvo su selección en Qatar 2022. “Comparado con el sorteo anterior, estoy mucho más tranquilo”, dijo. Hubo show musicales, se presentó la introducción del tema oficial y las bolillas emulaban a la Trionda, pelota oficial del torneo.