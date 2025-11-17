Gianni Infantino (C), durante un partido en el Chase Stadium, el 15 de noviembre, en Florida, Estados Unifos. Foto: Leonardo Fernández, Getty Images, AFP.

Además, en el evento del próximo 5 de diciembre, se conocerá de cuantos jugadores será la nómina para el torneo más importante de selecciones.

A principios de noviembre, FIFA anunció la creación del premio de la paz que se otorgará por primera vez en el sorteo del Mundial 2026 que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre, finalmente en el Kennedy Center de Washington, aunque en principio se había presentado a Las Vegas como sede del evento. La entidad máxima del fútbol busca premiar a “personas que han ayudado a unir a la gente de todo el mundo en paz”.

El gran candidato a quedarse con el primer galardón es Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, que está en su segundo mandato al frente de uno de los países que recibirán el Mundial 2026. “En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer la extraordinaria contribución de quienes trabajan arduamente para poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz”, dijo Gianni Infantino, presidente de FIFA.

En las últimas horas se dio a conocer que otro mandatario que acompañará a Trump en la ceremonia será Javier Milei, presidente de Argentina, campeón vigente de la copa del mundo tras la consagración en Qatar 2022. “En el palco presidencial solo van a estar dos presidentes: Javier Milei y Donald Trump. Nadie más”, según destacó Infobae.

Bolillas y números de jugadores en los planteles

El evento, que será a las 14.00 de nuestro país, tiene como gran objetivo la confección de los 12 grupos de la primera fase del Mundial 2026. Una vez que termine la actual fecha FIFA, quedarán confeccionados los cuatro bombos entre las selecciones clasificadas.

Por el momento están adentro 32 países: Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones; Nueva Zelanda por Oceanía; Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia por Sudamérica; Inglaterra, Portugal, Noruega, Croacia y Francia por Europa; Corea del Sur, Japón, Jordania, Australia, Uzbekistán, Arabia Saudita, Qatar e Irán por Asia, y Marruecos, Túnez, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal y Egipto por África.

Entre lunes y martes se completarán los cupos directos. En marzo del 2026 se jugará la repesca continental y el repechaje europeo para terminar de conocer a todos los participantes del máximo torneo de fútbol de selecciones.

Además, en el evento, la FIFA comunicará el número de futbolistas para integrar cada plantel. La incertidumbre ha sacado a la luz números que no fueron confirmados oficialmente; se manejó que podrían ser 23 o 26 jugadores. En las últimas horas, algunas selecciones, sobre todo europeas, pidieron que el cupo se extienda a 28.