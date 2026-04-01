Los jugadores de Suecia tras la victoria 3-2 ante Polonia en la final de la fase de clasificación europea para el Mundial 2026, en Solna, Suecia, el 31 de marzo. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

La noticia de la jornada fue que Italia quedó afuera por penales y faltará a la cita máxima por tercera ocasión de forma consecutiva.

Se jugaron las finales del repechaje europeo que otorgaron los últimos cuatro boletos del continente al Mundial 2026. En una jornada épica, clasificaron Suecia, Turquía, República Checa y Bosnia-Herzegovina. Además, en el repechaje internacional, el que se metió en la Copa del Mundo fue Congo, que ganó su final ante Jamaica.

Los turcos ganaron 1-0 en Kosovo con gol de Kerem Aktürkoğlu al comienzo del segundo tiempo. El futuro es alentador ya que se sumará al grupo D, donde están Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Suecia consiguió una cuestionada clasificación, de forma agónica, al vencer en la hora 3-2 a la Polonia de Robert Lewandowski, quien no pudo cumplir el sueño de jugar su último Mundial. El delantero de Arsenal Viktor Gyökeres anotó el tanto de la locura en una jugada entreverada que tuvo varios rebotes.

Suecia había estado dos veces en ventaja, pero en ambas ocasiones el visitante empató. Los del norte europeo no ganaron ningún partido por Eliminatorias, donde apenas sumaron dos empates; llegaron al repechaje por haber ganado su grupo en la Liga de Naciones.

Los suecos solamente habían clasificado a Rusia 2018 en los últimos 20 años; ahora integrarán la zona con Países Bajos, Japón y Túnez.

Por penales

Hubo un partidazo en Praga, donde República Checa le ganó por penales a Dinamarca. Los locatarios comenzaron ganando a los tres minutos, pero promediando el segundo tiempo llegó el empate. Los checos volvieron a ponerse en ventaja en el alargue, pero en la jugada siguiente los daneses volvieron a la igualdad. En la definición desde el punto la visita falló tres y se quedó sin clasificación. Lo espera el grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Italia quedó afuera por tercera vez consecutiva, esta vez fue en Zenica ante Bosnia-Herzegovina, en un partido con ambiente de Copa Libertadores; fue un infierno, en una cancha chica, que no estaba en buenas condiciones y con el público locatario empujando constantemente.

Moise Kean puso rápidamente en ventaja a los italianos, pero la expulsión de Alessandro Bastoni al cierre del primer tiempo complicó el resto del encuentro. Bosnia llenó el área de centros y cerca de final encontró el premio con el cabezazo de Haris Tabaković.

En los penales fue 4-1 para los bosnios; Pio Espósito y Bryan Cristante le erraron al arco y la maldición continúa en el país de la bota, que no juega un partido en el Mundial desde la derrota ante Uruguay en Brasil 2014, el día del gol agónico de Diego Godín y la recordada mordida de Luis Suárez.

Bosnia jugará su segundo Mundial; va al grupo B con Canadá, Suiza y Qatar.

Congo bongo

En el repechaje internacional se clasificó la República Democrática del Congo. El combinado africano venció 1-0 a Jamaica en el alargue: el gol de Axel Tuanzebe es la puerta de entrada a un nuevo Mundial, el primero del país bajo este nombre, después de que, como Zaire, haya jugado solo en Alemania 74. Con los boletos en mano, Congo irá a parar al grupo K junto con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Visto el partido, los africanos merecieron ganar antes. Fueron superiores a Jamaica desde el minuto 1, al que arrinconaron contra su arco y prácticamente no le dejaron generar situaciones de gol. Los congoleños hicieron dos goles en tiempo regular, pero ninguno fue convalidado. Incluso en el alargue, y estando 1-0, pudieron ganar con más tranquilidad, pero la puntería no estuvo de su parte para bajar el telón antes de sufrir los minutos finales. Después, la fiesta de Congo.

La última selección en clasificar saldrá de la eliminatoria entre Bolivia e Irak, que juegan en la medianoche de Uruguay, 21.00 de México, donde se disputará el partido, en el estadio de Monterrey.

La selección boliviana intentará volver a una nueva Copa del Mundo; no está desde Estados Unidos 1994, cuando dio cita gracias a la muy buena generación liderada por Marco Diablo Etcheverry; Bolivia, además, jugó los mundiales de 1930 y 1950. Irak, por su parte, solo ha estado en un mundial, México 86, donde jugó tres partidos y perdió todos.