Hinchas bolivianos durante el partido que su selección disputó ante Surinam por las semifinales de las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 26 de marzo, en una pantalla gigante en La Paz.

El martes se disputarán los encuentros que le otorgarán boletos a cuatro selecciones europeas y a dos del repechaje continental donde destaca la presencia de Bolivia enfrentando a Irak.

El Mundial está a la vuelta de la esquina y esta semana se terminarán de conocer los clasificados, ya hay 42 países adentro y entre el martes y la madrugada del miércoles se terminarán de otorgar los seis boletos restantes que se sumarán a la fase de grupos.

El jueves pasado se disputaron los primeros encuentros eliminatorios tanto en Europa como en el repechaje continental. Quedan 12 países con chances de ser mundialistas y se definirá en seis encuentros donde deberá existir un ganador, en caso de empate se jugarán alargue y penales.

Bolivia va por la gloria

Bolivia, que viene de darle vuelta el trámite a Surinam para ganarle 2-1, jugará frente a Irak. El encuentro comenzará a las 0.00 del miércoles y determinará el último clasificado al Mundial 2026. Los del altiplano quieren retornar a una copa del mundo, algo que no sucede desde 1994, justamente en Estados Unidos. Los asiáticos participaron por única vez en México 1986. El equipo que consiga el cupo irá al grupo I, junto con Francia, Noruega y Senegal.

A las 18.00, Congo chocará con Jamaica, que viene de vencer 1-0 a Nueva Caledonia. Los centroafricanos participaron por última vez en Francia 1998, mientras que los congoleños fueron parte de Alemania 1974 con la denominación de Zaire. El clasificado llegará al grupo K con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Los dos partidos se disputarán en Guadalajara, en México, y serán televisados de forma exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.

Italia por volver a un Mundial después de 12 años

En Europa se disputarán cuatro encuentros, todos van a las 15.45 y serán televisados por Disney+. Bosnia-Herzegovina también va por la pantalla principal de ESPN y Suecia-Polonia por ESPN 2.

Bosnia-Herzegovina recibirá a Italia, que no juega un partido mundialista desde la eliminación ante Uruguay en la fase de grupo de Brasil 2014 donde Diego Godín anotó el tanto celeste en Natal. Mismo certamen que jugaron los bosnios, por única vez. El triunfador va al grupo B con Canadá, Suiza y Qatar.

Suecia espera por la Polonia de Robert Lewandowski, buscando el cupo mundialista. Los suecos, que en cierta parte de la historia futbolística fueron habitué de estos torneos, solamente participaron de Rusia 2018 en los últimos 20 años, accediendo a cuartos de final. Los polacos estuvieron presentes en las últimas dos ediciones. El ganador irá al grupo F, que tiene a Países Bajos, Japón y Túnez. Kosovo buscará su primera participación mundialista al recibir a Turquía, que no juega desde el 2002 cuando fue tercero. El ganador tiene una linda posibilidad de ingresar a un grupo sin grandes potencias, en el D estarán con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Por la paridad, el encuentro estelar es entre República Checa y Dinamarca. Los checos no juegan un Mundial desde Alemania en 2006 mientras que los daneses, en este siglo, solamente faltaron en 2006 y 2014. El clasificado irá al grupo A, con México, Sudáfrica y Corea del Sur.