Comenzaron a jugarse los últimos seis boletos para el Mundial del 2026 en los repechajes de América y Europa. En una semana, deberían estar definidos los 48 equipos que participarán en la competencia. Los encuentros son a partidos únicos, que se definen por penales en caso de empate. El equipo boliviano, único representante de Sudamérica, derrotó a Surinam en Guadalajara 2-1 con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros. Surinam había comenzado ganando con tanto de Liam van Gelderen. Los del altiplano no juegan un Mundial desde la recordada selección de 1994 con el Diablo Marco Etcheverry a la cabeza, y futbolistas como el arquero argentino nacionalizado Carlos Trucco o Marcos Sandy, aunque había otros argentinos en ese equipo: el hoy reconocido entrenador Gustavo Quinteros, Luis Cristaldo y Darío Rojas.
La selección boliviana jugará ante Irak el próximo martes. El equipo que consiga el cupo mundial ingresará al grupo I, junto a Francia, Noruega y Senegal. En la otra llave del repechaje intercontinental jugarán Jamaica con Nueva Caledonia en el mismo estadio de las Chivas; la selección de Congo espera por el ganador. El clasificado llegará al grupo K con Portugal, Colombia y Uzbekistán.
En Europa ganó Italia
En la repesca europea hay 16 participantes, 12 que clasificaron segundos en la fase de grupos de las Eliminatorias y los cuatro mejores clasificados de la Liga de Naciones, que no llegaron de forma directa al Mundial de 2026. Los equipos se dividieron en cuatro llaves a través de un sorteo, cada una con dos semifinales y una final, todo a partido único.
Italia, el equipo dirigido por Gennaro Gattuso, doblegó a su par de Irlanda del Norte 2-0 con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, y de esta manera sigue en carrera por la clasificación, donde enfrentará a Bosnia. Entre los titulares figuró el argentino Mateo Retegui. Bosnia empató con Gales sin goles, pero fue mejor en los penales y logró el pasaje a la final de la llave.
En otro orden, aunque parecido, Turquía derrotó a Rumania y jugará con Kosovo por un lugar en el Mundial. Fue con un solitario gol de Ferdi Kadioglu. Kosovo quiere estrenarse en el máximo certamen y para eso derrotó categóricamente a Eslovaquia 4-3. Los goles de Veldin Hodža, Fisnik Asllani, Florent Muslija y Kreshnik Hajrizi pudieron más que los de Valjent, Haraslín y Strelec.
Con goles de Robert Lewandowski y Piotr Zielinski, Polonia derrotó 2-1 a Albania de atrás, que había comenzado ganando con gol de Arber Hoxha como visitante. El equipo polaco enfrentará por un lugar en el Mundial a Suecia. Los suecos, con Viktor Gyökeres como estandarte con sus tres goles, derrotaron a Ucrania 3-1. El descuento de los ucranianos fue obra de Matviy Ponomarenko.
Además, Dinamarca clasificó tras golear a Macedonia 4-0. Fue con goles de Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen en dos ocasiones y Christian Nørgaard. Los daneses se enfrentarán a República Checa, en búsqueda de su tercer mundial consecutivo. Los checos derrotaron a Irlanda por penales luego de empatar 2-2.