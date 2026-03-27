Aficionados bolivianos reaccionan mientras ven a su selección enfrentarse a Surinam en el partido de semifinales de la repesca de las Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en una pantalla gigante en La Paz, el 26 de marzo.

El equipo boliviano ganó 2-1 de atrás; en Europa ganó Italia y se perfilaron las finales de cada llave.

Comenzaron a jugarse los últimos seis boletos para el Mundial del 2026 en los repechajes de América y Europa. En una semana, deberían estar definidos los 48 equipos que participarán en la competencia. Los encuentros son a partidos únicos, que se definen por penales en caso de empate. El equipo boliviano, único representante de Sudamérica, derrotó a Surinam en Guadalajara 2-1 con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros. Surinam había comenzado ganando con tanto de Liam van Gelderen. Los del altiplano no juegan un Mundial desde la recordada selección de 1994 con el Diablo Marco Etcheverry a la cabeza, y futbolistas como el arquero argentino nacionalizado Carlos Trucco o Marcos Sandy, aunque había otros argentinos en ese equipo: el hoy reconocido entrenador Gustavo Quinteros, Luis Cristaldo y Darío Rojas.

La selección boliviana jugará ante Irak el próximo martes. El equipo que consiga el cupo mundial ingresará al grupo I, junto a Francia, Noruega y Senegal. En la otra llave del repechaje intercontinental jugarán Jamaica con Nueva Caledonia en el mismo estadio de las Chivas; la selección de Congo espera por el ganador. El clasificado llegará al grupo K con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

En Europa ganó Italia

En la repesca europea hay 16 participantes, 12 que clasificaron segundos en la fase de grupos de las Eliminatorias y los cuatro mejores clasificados de la Liga de Naciones, que no llegaron de forma directa al Mundial de 2026. Los equipos se dividieron en cuatro llaves a través de un sorteo, cada una con dos semifinales y una final, todo a partido único.

Italia, el equipo dirigido por Gennaro Gattuso, doblegó a su par de Irlanda del Norte 2-0 con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, y de esta manera sigue en carrera por la clasificación, donde enfrentará a Bosnia. Entre los titulares figuró el argentino Mateo Retegui. Bosnia empató con Gales sin goles, pero fue mejor en los penales y logró el pasaje a la final de la llave.

En otro orden, aunque parecido, Turquía derrotó a Rumania y jugará con Kosovo por un lugar en el Mundial. Fue con un solitario gol de Ferdi Kadioglu. Kosovo quiere estrenarse en el máximo certamen y para eso derrotó categóricamente a Eslovaquia 4-3. Los goles de Veldin Hodža, Fisnik Asllani, Florent Muslija y Kreshnik Hajrizi pudieron más que los de Valjent, Haraslín y Strelec.

Con goles de Robert Lewandowski y Piotr Zielinski, Polonia derrotó 2-1 a Albania de atrás, que había comenzado ganando con gol de Arber Hoxha como visitante. El equipo polaco enfrentará por un lugar en el Mundial a Suecia. Los suecos, con Viktor Gyökeres como estandarte con sus tres goles, derrotaron a Ucrania 3-1. El descuento de los ucranianos fue obra de Matviy Ponomarenko.

Además, Dinamarca clasificó tras golear a Macedonia 4-0. Fue con goles de Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen en dos ocasiones y Christian Nørgaard. Los daneses se enfrentarán a República Checa, en búsqueda de su tercer mundial consecutivo. Los checos derrotaron a Irlanda por penales luego de empatar 2-2.