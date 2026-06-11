La orejona dicta sentencias y ya tiene varios clasificados y otros tantos descensos

Partido entre Juventud de Colonia y Laureles de Fray Bentos , en el Cancha de Juventud de Colonia, el 6 de junio.

Con el cierre de la quinta jornada, el mapa de la Copa Nacional de Clubes A empezó a sellar pasaportes para la fase final.

Tras la quinta fecha, la Copa Nacional de Clubes A ya conoce a sus primeros representantes confirmados para el baile de los mejores 16. Al ya clasificado Río Negro de San José, se le sumaron varios este fin de semana. Ferro Carril de Salto, que está arriba con 11 puntos en la serie A, es seguro pasará a la próxima instancia. Gladiador de Salto ya está adentro con 11 puntos y mira a todos desde arriba en la serie B.

Por la serie D, Porongos de Flores abrochó su lugar tras llegar a las 10 unidades con su última victoria en Nueva Palmira. En la serie E ya no hay más misterio porque Racing de Durazno y Nacional de Florida sumaron 10 puntos cada uno y ya están instalados en los octavos de final. La serie F es harina de otro costal porque ya tiene a sus dos dueños confirmados para la fase que viene: Río Negro de San José, que fue el primero en sacar chapa de clasificado anticipado, y Wanderers de Durazno, que lo acompañó tras golear a Vida Nueva.

En el este, Libertad de la ciudad de San Carlos se metió en el baile con 11 puntos después del empate agónico que rescató en las sierras minuanas. Por la serie H la cosa también está liquidada, porque el San Carlos carolino y Lavalleja de Minas tienen 12 puntos cada uno y ya están mirando el cuadro de la fase final.

Goles y despedidas

Las victorias más contundentes de la jornada fueron para Estudiantes de Tacuarembó y San Carlos de Colonia, que despacharon a sus rivales con sendos 4-0 para prenderse en la pelea por el segundo cupo de sus grupos.

En la vereda de las sombras, el reglamento es implacable y ya dictó sentencia de descenso para varios clubes que no pudieron hacer pie en la élite. Los que ya quedaron en el horno y deberán remarla desde otro lado el año que viene son Uruguay de Bella Unión, San Bautista Vida Nueva, Cerro Arrozal de Vergara, Peñarol de Rivera, Nacional de Nueva Helvecia, Atenas de Tala, Ituzaingó de Punta del Este y Polancos de Nueva Palmira. Es el dolor de perder la categoría tras apenas cinco batallas, una realidad irreversible para estas instituciones que ahora solo juegan por el honor en la última etapa.

En la serie A, la actividad deportiva se concentró en el Estadio Ernesto Dickinson, donde Ferro Carril de Salto dio un paso gigante al vencer 3-0 a Arsenal del mismo departamento, trepando a la cima con 8 unidades. El choque entre Peñarol de Rivera y Bella Vista de Paysandú fue aplazado administrativamente por OFI debido a la crisis del equipo fronterizo, pero al final serán tres puntos para los pay papales.

Las posiciones tienen a Ferro liderando con 8, seguido por Arsenal y Bella Vista con 7, mientras Peñarol cierra en 0, pero esa es la tabla sin los puntos que todos sumaran ante Peñarol. En la sexta fecha, Ferro recibirá a Bella Vista, y Arsenal debería ser local ante Peñarol en un partido que no se jugará.

La serie B confirmó el dominio de los equipos salteños pero dejó la puerta abierta para la definición. En el Dickinson, Gladiador y Universitario no se sacaron ventajas e igualaron 0-0 en un partido de dientes apretados. En Tacuarembó, Estudiantes goleó 4-0 a Uruguay de Bella Unión para mantener viva la ilusión. Gladiador manda con 11 puntos, Universitario tiene 9 y Estudiantes suma 7.

En la serie C, el líder Laureles de Fray Bentos perdió el invicto tras caer 1-0 ante Juventud en Colonia. Simultáneamente, en el Suppici, San Carlos de Colonia goleó 4-0 a Nacional de Nueva Helvecia para prenderse en la conversación. Laureles lidera con 10 unidades, Juventud lo escolta con 9 y San Carlos tiene 7.

La serie D tuvo al primer equipo del centro-litoral clasificado. Porongos de Flores venció 1-0 a Polancos en Nueva Palmira y llegó a los 10 puntos, asegurando su lugar en octavos. En Dolores, Sportivo Barracas e Independiente de Flores empataron 0-0 en un duelo cerrado. Porongos manda con 10, Independiente tiene 6 y Barracas 5.

En la serie E, la paridad manda arriba tras dos empates. Racing de Durazno igualó 0-0 con Atlético Florida en el Landoni, mientras que Nacional de Florida venció 2-0 a Atenas de Tala como visitante. Racing y Nacional lideran con 10 puntos, seguidos por Atlético con 5.

La serie F ratificó el poderío maragato y duraznense. Río Negro de San José empató 1-1 en su visita a Campana de Libertad, manteniendo el invicto. En Durazno, Wanderers goleó 3-0 a Vida Nueva de San Bautista y selló su clasificación. Río Negro manda con 13 puntos y Wanderers lo sigue con 12, ambos ya con boleto en mano.

En la serie G, Libertad de la ciudad de San Carlos rescató un punto agónico al empatar 1-1 frente a Barrio Olímpico en Minas con gol de Santiago Rosas, asegurando su pasaje a la fase final. En Rocha, Lavalleja goleó 3-0 a Ituzaingó con un doblete de John Álvarez y otro de Cristian Ferreira. Libertad lidera con 11, mientras que Barrio Olímpico y Lavalleja de Rocha tienen 6 unidades.

Finalmente, la serie H ya conoce a sus dos clasificados. San Carlos de la ciudad de San Carlos venció 2-1 a Huracán en Treinta y Tres con goles de Andrés Santos y Martín Lazo. En Vergara, Lavalleja de Minas derrotó 2-1 a Cerro Arrozal para también sellar su pasaporte. San Carlos y Lavalleja de Minas comparten la cima con 12 puntos y ya piensan en octavos. La quinta etapa tendrá a Huracán frente a Lavalleja de Minas y a San Carlos recibiendo a Cerro Arrozal.

Solo los dos mejores de cada una de las ocho series avanzan a los octavos de final. El resto pierde la categoría de forma inmediata. Los ocho que ganen sus llaves de octavos y pasen a cuartos de final aseguran su lugar en la Copa A del 2027 y el boleto a la Copa Uruguay. Los dos lugares restantes para la vitrina nacional se definirán en un repechaje entre los perdedores de octavos con mejor puntaje.