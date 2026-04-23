Lamine Yamal y Yoel Lago, durante el partido entre Barcelona y Celta de Vigo, el 22 de abril, en el estadio Camp Nou, en Barcelona.

Arabia Saudita eligió nuevo entrenador, se lesionó la estrella española Lamine Yamal y Cabo Verde perdió a su golero titular.

Quedan 53 días para el debut de Uruguay en el Mundial 2026, en Miami, contra Arabia Saudita. Todas las selecciones se aprontan y ajustan detalles para la competencia, y cada lesión se sufre el doble ya que queda poco margen para la recuperación.

En Uruguay fue una buena noticia el retorno de Rodrigo Bentancur, que disputará cinco encuentros más con Tottenham antes del torneo. La preocupación radica en la situación sanitaria de José María Giménez, que no juega desde el 4 de abril cuando se lesionó ante Barcelona; un desgarro lo tendrá, al menos una semana más, sin actividad.

En los rivales también hubo novedades importantes: Arabia Saudita tiene nuevo entrenador; Lamine Yamal, figura de España, se lesionó y llegaría con lo justo al certamen, mientras que Cabo Verde perdió a Bruno Varela, su golero titular.

España: alarmas encendidas por Lamine Yamal

Barcelona confirmó oficialmente la “lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda” de Lamine Yamal, que anotó de penal en el triunfo 1-0 ante Celta de Vigo este miércoles e inmediatamente después sintió el pinchazo. El blaugrana tiene encaminada la obtención de la liga española, con nueve puntos de ventaja a falta de seis fechas. La noticia de que la estrella del equipo se perderá el resto de la temporada no asusta tanto; el temor más grande es su participación en el Mundial, por primera vez, con España.

“Se prevé que esté disponible para la Copa del Mundo”, avizora Barcelona, aunque la recuperación prevista tiene un mínimo de cinco semanas, y en caso de extenderse podría provocar que se pierda algún encuentro. Vale recordar que en estos casos el tiempo establecido para volver a jugar no es solo el de la cura de la lesión, sino que también hay que considerar que debe volver a agarrar ritmo de competencia. La celeste chocará con España el 26 de junio en Guadalajara.

En la última fecha FIFA, la selección española goleó 3-0 a Serbia con doblete de Mikel Oyarzábal y otro de Víctor Muñoz. Luego, con algunos suplentes, igualó 0-0 con Egipto. Luis de la Fuente no sale del 4-3-3 icónico con el que España se consagró en Sudáfrica 2010 y mantiene como sistema madre hasta la fecha.

Arabia Saudita espera por Georgios Donis

Georgios Donis, nacido en Alemania pero de nacionalidad griega, se prepara para dirigir a Arabia Saudita en el Mundial. Todo indica que será presentado oficialmente en los próximos días. Tiene 56 años y por primera vez estará al frente de una selección; desde 2021 está trabajando en clubes de la liga saudí.

Donis le terminó ganando la pulseada a Walid Regragui, quien dejó la selección de Marruecos tras el bochornoso final de la Copa de África, en la que su selección perdió por penales, aunque luego la Confederación Africana le quitó el título a Senegal, que se había retirado de la cancha por sentirse perjudicado por un pésimo arbitraje.

Todo esto sucedió por la destitución del francés Hervé Renard, que fue despedido tras las derrotas 4-0 ante Egipto y 2-1 frente a Serbia en la última fecha FIFA. Sorprendió la decisión, ya que el entrenador venía de un largo proceso que también lo tuvo dirigiendo en Qatar 2022, donde fue la única selección que venció a Argentina, 2-1, en el debut.

Cabo Verde sin su golero titular

Cabo Verde espera su primera participación en un Mundial de mayores. En la última fecha FIFA perdió 4-2 con Chile, en un partido que jugó más de un tiempo con uno menos, y luego empató 1-1 con Finlandia. No fueron buenos los resultados ni el rendimiento del equipo.

El golero Bruno Varela, de Al-Hazem de Arabia Saudita, fue operado en abril tras la lesión en la rodilla derecha que sufrió en febrero. No estará en la competición mundialista tras ser titular en la mayoría de los partidos de las Eliminatorias.

El volante Jamiro Monteiro del PEC Zwolle de Países Bajos también es duda por una lesión en la rodilla que sufrió el 31 de enero. El alta médica está estimada para mayo; podría llegar con lo justo al torneo, pero sin ritmo de competencia, ya que está descartado para lo que resta de la temporada holandesa.