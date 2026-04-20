El volante uruguayo jugó 67 minutos el último fin de semana tras estar tres meses afuera por desprendimiento del bíceps femoral derecho.

Rodrigo Bentancur fue operado en enero por un desprendimiento del bíceps femoral. La lesión fue el séptimo día del año en la derrota 3-2 ante Bournemouth por la Premier League, mismo torneo en el que volvió a jugar el uruguayo el sábado pasado en el empate 2-2 de su equipo frente a Brighton.

Tottenham Hotspur está en una situación recontra complicada en la principal liga inglesa. Actualmente está en zona de descenso con 31 puntos, a una unidad de West Ham, que tiene un partido menos y va esta tarde de visitante contra Crystal Palace, y a cinco de Nottingham Forest, que goleó 4-1 a Burnley, uno de los dos equipos que está prácticamente descendido. El otro es Wolverhampton, donde juega Santiago Bueno.

La temporada de Rodrigo Bentancur

El nacido en Nueva Helvecia lleva 29 partidos en la temporada con un gol y una asistencia en 2139 minutos disputados. Antes de la lesión, que lo hizo perder 16 partidos en los poco más de tres meses que estuvo afuera, había disputado casi todos los encuentros oficiales de su equipo, solamente había sido suplente ante Slavia Praga en Champions League y contra West Ham en Premier League, en ambos cotejos, su equipo, casualmente, ganó 3-0.

A los Spurs les quedan cinco juegos y el uruguayo de 28 años tendrá la difícil misión de ser factor para que su equipo se quede en la primera división del fútbol inglés. Pero además, son los encuentros oficiales que tendrá Bentancur para agarrar ritmo en la previa del Mundial 2026, donde, de no mediar inconvenientes sanitarios, será número puesto en la lista definitiva de Marcelo Bielsa.

El próximo sábado, a las 11, Tottenham va con Wolverhampton de visita. Luego jugará afuera con Aston Villa, recibe a Leeds, visita a Chelsea y cierra de local frente a Everton.