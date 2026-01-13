El mediocampista uruguayo pasó por el quirófano para tratar el desprendimiento del bíceps femoral sufrido el pasado 7 de enero; la intervención fue un éxito, pero ahora el Lolo enfrentará un calendario ajustado para recuperar su ritmo de cara a la cita mundialista.

Rodrigo Lolo Bentancur se lesionó durante el encuentro en el que el Tottenham Hotspur cayó 3-2 ante el Bournemouth por la Premier League, más precisamente en los minutos finales del partido. Desde aquel momento y por la influencia que tiene Lolo en el plantel spurs, la preocupación se instaló rápidamente en el entrenador, Thomas Frank, que incluso fue el primero en encender las alarmas al declarar en rueda de prensa que la situación era “más grave” de la que se preveía. El DT no se equivocó en su diagnóstico inicial al señalar que se trataba de una “lesión en los isquiotibiales”.

Este martes se llevó adelante la operación y el club londinense emitió un comunicado oficial para dar tranquilidad sobre el proceso: “Podemos confirmar que Rodrigo Bentancur ha sido operado del tendón de la corva derecho”, informó la institución inglesa. El tendón de la corva derecho es el anclaje del bíceps femoral.

Para asegurar una recuperación óptima, la cirugía estuvo a cargo del prestigioso médico finlandés Lasse Lempainen, especialista en cirugías complejas de tendones que ya intervino a Ronald Araujo en 2022 y 2024. El club añadió: “El centrocampista internacional uruguayo sufrió la lesión durante nuestro partido de la Premier League en Bournemouth la semana pasada y ahora comenzará su rehabilitación con nuestro personal médico. Estamos todos contigo, Lolo”.

Un vacío crítico para el Tottenham

La baja de Bentancur, de 28 años, llega en el momento más inoportuno para el Tottenham. El equipo no atraviesa su mejor momento en la Premier, donde ganó uno de los últimos partidos que tuvo, y perder al Lolo, el eje central del equipo no solo obligará al entrenador a reconfigurar su esquema, sino que es una baja anímica de peso para sus compañeros. Ante esta ausencia, se espera que figuras como João Palhinha o Yves Bissouma asuman mayor protagonismo.

Entre los compromisos clave que el uruguayo se perderá se encuentran los de Premier contra el Manchester City (1 de febrero), Manchester United (7 de febrero) y el clásico londinense ante el Arsenal (22 de febrero), pero también se perderá las fechas claves de la Champions League ante el Borussia Dortmund (20 de enero) y el Eintracht Frankfurt (28 de enero).

El horizonte celeste: Miami en la mira

Con un tiempo estimado de baja de por lo menos tres meses, el panorama para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa presenta un desafío importante, sabiendo que el Lolo es una pieza fundamental en el engranaje celeste. Si la evolución sigue los cauces normales, Bentancur regresaría a las canchas recién para el tramo final de la temporada europea en mayo.

Esto implica que el volante tendrá poco rodaje futbolístico si se pone el foco en el debut de Uruguay en la Copa del Mundo, programado para el 15 de junio contra Arabia Saudita en Miami.