La previa empieza con España-Cabo Verde

Además del partido de la celeste este lunes, hay otros tres partidos con especial interés en el juego de nuestros rivales, pero también debuta Irán viajando solo para jugar y de inmediato volver a México.

Desde el calor de Atlanta hasta el ruido ensordecedor de Seattle y las luces de Los Ángeles, la jornada nos propone un despliegue de exposición de la escuela europea frente al empuje africano y la ilusión de Oceanía. Todos los partidos son en Estados Unidos, pero en la conversación esta vez entre México y Tijuana que dio asilo y lugar de entrenamiento a la selección de Irán que no jugará el Mundial en condiciones de igualdad dado que deberá viajar en el día a jugar y luego irse a México en sus tres primeros partidos mundialistas.

España-Cabo Verde

La acción arranca a las 13.00 horas de Uruguay en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde España y Cabo Verde, los rivales celestes en el grupo H debutan y nos darán pistas concretas de lo que se nos viene. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan con el lomo ensanchado tras ganar la Eurocopa, aunque con el cuidado puesto en sus dos joyas: Lamine Yamal y Nico Williams, quienes vienen arrastrando nanas musculares y, si bien se entrenaron a la par del grupo, podrían esperar en el banco para no rifar el físico de entrada. El once de la Roja que asoma iría con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; el cerebro de Rodri junto a Pedri y Fabián Ruiz; y arriba Ferrán Torres, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. En cuanto a la justicia, el encargado de impartir la ley será el juez Adham Mohammad Tumah Makhadmeh, un nombre que le trae un recuerdo amargo a De la Fuente por una vieja lesión de Dani Ceballos en los Juegos Olímpicos, lo que pone una cuota de tensión extra antes del pitazo inicial.

Cabo Verde es un pequeño archipiélago volcánico frente a las costas de África occidental, con una población que apenas supera los 500.000 habitantes. Es un país que respira fútbol desde hace décadas, pero que recién ahora, de la mano de Bubista, logra el hito histórico de jugar su primer Mundial.

Llegan entonados tras ganarle 3-0 a Serbia en la preparación y se plantarían con un 4-3-3 batallador: Vozinha bajo los palos; Moreira, Costa, Lopes y Stopira; Pina, Monteiro y Arcanjo; con Ryan Mendes, Semedo y Livramento buscando la hazaña. Es la lucha de David contra Goliat en un estadio que es una nave espacial

Bélgica - Egipto

. A las 16:00 horas de nuestro país, el Seattle Stadium —famoso por su acústica que te rompe los oídos— recibe el debut del grupo G entre Bélgica y Egipto. Los Diablos Rojos de Rudi Garcia inician una nueva era tras el retiro de su generación dorada, pero mantienen el chasis firme con Kevin De Bruyne como director de orquesta. La mala noticia es la ausencia confirmada de Zeno Debast en la zaga, lo que obliga a retocar el fondo.

Bélgica formaría con Courtois; Meunier, Castagne, Ngoy y Mechele; Tielemans y Onana en la contención; con Doku, Trossard y De Bruyne por detrás de Charles De Ketelaere.

El encargado de vigilar que todo transcurra bajo el nuevo reglamento será el juez Ramón Abatti, quien, siguiendo el protocolo de unidad, se ubicará junto a todos los jugadores en el círculo central para los himnos antes de que la guinda empiece a rodar. Del otro lado está el Egipto de Hossam Hassan, un equipo que es un muro y que llega con la tranquilidad de tener a todos sus guerreros a la orden.

Mohamed Salah, su gran estandarte, llega afilado y sin las molestias que lo persiguieron en otras citas, listo para comandar un ataque que no perdona en las transiciones.

Los Faraones irían con Shobeir o El Shenawy en el arco; Hany, Abdelmonem, Ibrahim y Abou El Fotouh; Lasheen, Ateya y Ashour; con el tridente Salah, Trezeguet y Marmoush arriba. Es el debut de un equipo que nunca pasó la fase de grupos y sabe que este partido es la llave para romper ese techo de cristal.

Irán-Nueva Zelanda

Para cerrar la jornada de lunes, a las 22.00 horas de Uruguay, el estadio de Los Ángeles recibe el otro cruce del Grupo G entre Irán y Nueva Zelanda. El equipo iraní carga con el cartel de favorito por su experiencia mundialista, pero llega con el lomo cansado por una logística complicada entrenando en Tijuana y, lo más grave, con la duda de Mehdi Taremi. El goleador del Inter no ha podido entrenar con normalidad por molestias físicas y su ausencia sería un hachazo al corazón del equipo.

Es terrible la desventaja con la que cargan los iranies a quienes como se sabe solamente les dejan estar en Estados Unidos para los partidos, lo que ya los deja en completa y absoluta desventaja con cualquiera de sus rivales. Vuelan de Tijuana, juegan y vuelven a México en este y en cada uno de los partidos de la serie. Todo porque Estados Unidos no le dio visa de estadía a ninguno de los deportistas, pero tampoco a los hinchas.

Por su parte, los All Whites de Nueva Zelanda regresan al Mundial apostando todo a la ilusión, sabiendo que en los papeles corren de atrás tras una racha floja de resultados, pero confiando en que la presión le juegue una mala pasada a los asiáticos. El juez César Arturo Ramos Palazuelos tendrá la tarea de aplicar el nuevo rigor arbitral en el cierre de esta intensa jornada californiana.