Fue en Rusia 2018 con gol de José María Giménez en la hora ante Egipto; desde 1970 la celeste no hace dos tantos en un primer partido mundialista.

En la época moderna los partidos iniciales del Mundial vienen siendo esquivos para Uruguay. Entre 1930 y 1970 la celeste mantuvo el invicto, incluso con una goleada 8-0 a Bolivia en 1950. Además hubo triunfos ante Perú en 1930, Checoslovaquia en 1954, Colombia en 1962 e Israel en 1970, la última vez que el combinado uruguayo hizo dos goles en un debut. A eso se suma el buen empate en 1966 contra Inglaterra, el local.

Desde ahí, todo se derrumbó. Uruguay solamente ganó uno de los últimos ocho encuentros iniciales: 1-0 frente a Egipto en Ekaterimburgo, con gol de cabeza de José María Giménez en la hora, de cara al arco donde estaba el grueso de los uruguayos que viajaron a la zona asiática de Rusia. Esa tarde templada costó, pero el resultado llegó sobre el final con un buen centro de Carlos Pato Sánchez, que revolucionó el trámite con su ingreso.

Hubo cotejos sin victorias pero con empates que pueden considerarse positivos: el 1-1 contra Alemania en México 1986, el 0-0 con España en Italia 1990 y el 0-0 con Francia en Sudáfrica 2010, partido en que el equipo que dirigía Óscar Tabárez terminó con diez por la expulsión de Nicolás Lodeiro.

La primera derrota de Uruguay en un debut fue contra la Naranja Mecánica de Holanda en 1974 por 2-0. En 2002, perdió 2-1 con Dinamarca el día del golazo de Darío Rodríguez que salvó la catástrofe en un resultado que pudo ser mucho peor, mientras que, en Brasil 2014, cayó 3-1 con Costa Rica en Fortaleza, pese a arrancar ganando con gol de penal de Edinson Cavani. En 2022, el empate 0-0 contra Corea del Sur dejó sensación de partido perdido.

En los 14 partidos disputados, Uruguay ganó seis, empató cino y perdió tres; anotó 19 goles y recibió 10, con una diferencia de +9.

En 2026, la celeste se estrenará en Miami ante Arabia Saudita, este lunes a las 19.00, Marcelo Bielsa tiene la oncena encaminada para el debut.

Debut de Uruguay en Mundiales 1930 - Uruguay 1 – 0 Perú 1950 - Uruguay 8 – 0 Bolivia 1954 - Uruguay 2 – 0 Checoslovaquia 1962 - Uruguay 2 – 1 Colombia 1966 - Inglaterra 0 – 0 Uruguay 1970 - Uruguay 2 – 0 Israel 1974 - Holanda 2 – 0 Uruguay 1986 - Uruguay 1 – 1 Alemania 1990 - Uruguay 0 – 0 España 2002 - Dinamarca 2 – 1 Uruguay 2010 - Uruguay 0 – 0 Francia 2014 - Costa Rica 3 – 1 Uruguay 2018 - Uruguay 1 – 0 Egipto 2022 - Uruguay 0 – 0 Corea del Sur

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