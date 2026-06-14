Hubo problemas en la salida de Uruguay rumbo a Miami. El avión que le otorgó FIFA a la delegación uruguaya no tenía permiso para volar y aterrizar en Estados Unidos, por lo que hubo que buscar una alternativa de urgencia. Las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol se enteraron horas antes, por lo que los jugadores no salieron al aeropuerto y se mantuvieron en la concentración.

Rápidamente se consiguió un nuevo avión y el vuelo saldrá, aproximadamente, tres horas más tarde de lo previsto, a las 16.15 de Cancún, 18.15 de Uruguay. La duración del viaje es de una hora 50 minutos.

Esto genera algunos problemas organizativos. Por ejemplo, se suspendería la conferencia de prensa que estaba pactada para las 19.45 de Uruguay, donde iban a hablar Marcelo Bielsa y José María Giménez, como entrenador y capitán de la celeste.

La delegación uruguaya no estará en suelo estadounidense en el horario establecido, FIFA no suspendió definitivamente la atención, pero es imposible que Bielsa llegue antes de las 22.00 al Hard Rock Stadium. La delegación celeste deberá arribar a Miami, trasladarse al hotel y luego al estadio. Todo indica que no habrá contacto entre el director técnico rosarino y el público, con la prensa como intermediario.

Uruguay debía llegar con más de 24 horas de anticipación a Miami, la ciudad del partido. La falta a la conferencia de prensa y la llegada tarde están prohibidas y son pasibles de multas por parte de FIFA. De todas formas, como la entidad del fútbol fue la responsable del inconveniente, se buscará que se eviten los cargos por no estar en los lugares indicados en tiempo y forma.

La celeste es la primera selección en sufrir inconvenientes organizativos.