Presidente de la FIFA: “No somos los reyes del mundo”

En la previa a la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026, Gianni Infantino se presentó en conferencia de prensa desde el Estadio Azteca, ahora renombrado como Estadio Ciudad de México para el mundial, donde tendrá lugar este jueves el puntapié inicial de la competencia en el partido entre los anfitriones y Sudáfrica.

El presidente de FIFA aprovechó la oportunidad para referirse a varias de las polémicas que han rodeado al Mundial en la previa, desde la dificultad con las visas de la selección de Irán, pasando por la situación del árbitro somalí al que se le prohibió el ingreso a los Estados Unidos, hasta el elevado precio de las entradas. Infantino defendió las acciones de la FIFA en estos asuntos, puntualizando que determinados aspectos exceden las potestades del organismo y también destacó el apoyo de Donald Trump, “sin cuyo involucramiento hubiera sido imposible organizar una Copa del Mundo en los Estados Unidos”.

“No somos los reyes del mundo”, aclaró cuando habló de lo ocurrido con el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, al que las autoridades del gobierno de Donald Trump le negaron el ingreso al país bajo el argumento de una presunta “asociación con miembros sospechosos de participar de organizaciones terroristas”. Infantino alegó que la FIFA no puede ponerse por encima de gobiernos y fuerzas policiales: “Somos una organización deportiva y hacemos lo que podemos”.

El presidente de la FIFA se dirigió a los fanáticos futboleros del mundo: “Es importante relajarse, tranquilizarse”, pidió. “Siempre intentamos encontrar soluciones; a veces gritar y patalear no ayuda y tiene el efecto contrario”. Al ser consultado por el tema de las visas, el dirigente manifestó no tener ningún arrepentimiento de haber designado a Estados Unidos como uno de los anfitriones del Mundial. “Hay algunos problemas que son normales para un evento de esta magnitud; los hay en Estados Unidos, los hay en Canadá y los hay en México, y nos vamos a ocupar de todos ellos”.

“Decían que Irán no iba a poder venir al Mundial, pero yo les prometí que acá estarían. Si tenía que ir a traerlos en un camión, lo haría” expresó. En las últimas horas, Irán denunció que una decena de miembros de su delegación no recibió su visa para ingresar al país; los que sí la recibieron podrán ingresar solo el día del partido y deberán salir el mismo día. Para el presidente de FIFA la participación de Irán es una muestra de la misión del organismo y de su eslogan del fútbol como unión. “Cuando juegue Irán, el estadio estará lleno y espero que haya una atmósfera positiva porque esto es fútbol y queremos al mundo unido”.

Infantino también justificó el precio de las entradas. Dijo que ya se vendieron más de seis millones de boletos y que la demanda excedió las expectativas “por un factor de diez o más”. “El precio inicial de 60 dólares es el más bajo para cualquier deporte estadounidense en fase de playoffs. Si la vendiéramos más barata iría a mercados secundarios a un precio mucho más alto; cada dólar que entra vuelve para el desarrollo del fútbol en el mundo”, dijo.