Entre miércoles y jueves se disputarán encuentros correspondientes a la fecha 1 y 2 de los equipos profesionales y un juego eliminatorio de la ruta amateur.

La Copa Uruguay sigue su curso y de a poco va engranando en el público. Esta semana se utilizará para poner al día diferentes grupos que mantienen encuentros pendientes y para disputar un partido más de la ronda amateur.

El miércoles a las 15.00, en el Parque Roberto, Racing recibe a Central Español para poner el calendario al día en el grupo 4; es un juego pendiente de la primera fecha. Ambos tienen tres unidades y vienen de ganar la fecha pasada, ante Oriental de La Paz y Juventud de Las Piedras, respectivamente. De hecho, los paceños solo llegarán con chances a la última jornada si hay un triunfo de los de Sayago; de lo contrario, serán eliminados del torneo. El que gane, asegura su cupo en la próxima fase.

A las 17.30, Boston River va con Colón en el Campeones Olímpicos de Florida. El sastre viene de vencer a Liverpool y la rayada de igualar ante Fénix en un partidazo. Los dos seguirán vivos sea cual sea el resultado, pero un triunfo local lo clasifica a la ronda siguiente.

A las 20.00, en el Campus, Deportivo recibe a Wanderers repitiendo el choque del sábado pasado por el Clausura. En la copa, el fernandino debutó con buen triunfo frente a Cerrito y el bohemio igualó con Cerro. En el local no podrá jugar Emiliano Mozzone, suspendido. Justamente, el otro partido de ese grupo será entre albicelestes y auriverdes, el jueves a las 16.00 en el Tróccoli.

Para completar la segunda fecha, y la semana, Cerro Largo, con el debut de Ignacio Ordóñez como entrenador, va ante Defensor Sporting en el Ubilla de Melo. El encuentro será el jueves a las 20.00. El violeta debutó empatando con Rentistas y el arachán perdió ante Plaza Colonia.

Por la ruta amateur, Terremoto jugará ante Bella Vista el miércoles a las 19.00 en Las Acacias. Este partido es de eliminación directa, por lo que, en caso de igualdad, habrá alargue y penales.