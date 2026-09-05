Deportivo Maldonado le ganó 2-0 a Wanderers y sigue escolta en la anual

El equipo de Gabriel Di Noia se hizo fuerte en casa y superó a un conjunto bohemio que vuelve a mirar de reojo la tabla del descenso.

Santiago Ramírez, de notable campaña esta temporada en Deportivo Maldonado, y Christian Tabó, otra figura habitual del equipo fernandino, hicieron los goles con los que los dirigidos por el argentino Gabriel Di Noia superaron a Wanderers, este sábado en el Domingo Burgueño Miguel por la fecha 5 del Clausura.

El Depor, que quedó un punto abajo de Peñarol en la tabla anual —el carbonero volvió a la punta con su triunfo ante Danubio, por lo menos hasta que juegue Racing este domingo de mañana en el Tróccoli—, volvió a jugar muy bien y la diferencia pudo ser mayor ante un bohemio que no tuvo respuesta. Los dirigidos por Mathías Corujo venían escalando en la tabla acumulada, aunque todavía siguen complicados en el descenso por la tabla de promedios.

Una ráfaga en el este

Deportivo Maldonado inició el juego con esa voracidad ofensiva que mostró también en el Campus frente a Peñarol hace un par de fechas. Pero esta vez lo trasladó al resultado, consiguiendo la ventaja a los 20, con un buen zurdazo cruzado de Ramírez desde afuera del área, lejos del alcance del arquero bohemio Agustín Buffa.

La intensidad en el ataque fernandino se mantuvo hasta entrada la media hora de juego —el Colito tuvo otra adentro del área y el tiro dio en el palo—, cuando el equipo de Di Noia bajó el ritmo y Wanderers buscó tener más la pelota y aproximarse al arco de Adriano Freitas.

Jonathan Urretavizcaya debió salir por una molestia a falta de diez para el entretiempo, y Corujo puso a Gonzalo Freitas en su lugar, con lo que buscó controlar la mitad de la cancha, aunque perdió peso ofensivo. El propio Freitas exigió a su homónimo en la mejor del bohemio en la primera parte, con un potente tiro de lejos que el arquero riverense del Depor sacó al córner.

Un asomo bohemio

En el arranque del segundo tiempo, Wanderers niveló las acciones y jugó unos buenos minutos como para empatarlo. La mejor que tuvo fue una individual de Nicolás Queiroz, que se metió al área por la izquierda contra la raya de fondo y se la llevó de prepo para dejar a un par de defensores -y hasta al arquero- desparramados, pero después definió demasiado exigido. Ramírez, determinante también en su propia área, puso justo el pie sobre la línea para evitar el empate.

Pero el rato bohemio del partido pasó y el Depor volvió a tomar las riendas pasados los 15. Renato César tuvo la chance de aumentar después de una recuperación en el medio y un pase que lo dejó mano a mano ante Buffa, pero el tiro dio en la base del caño.

Minutos después, vino un centro desde la zurda —lo levantó el Colito— que César bajó de pecho para la entrada de Tabó sobre la medialuna, que le dio para, ahora sí, extender la ventaja y dejar un marcador más acorde al trámite.

Wanderers no pudo volver a elaborar juego ni atacar con peligro, y el Depor tuvo un par de contras para liquidar. En una de esas, Freitas bajó al argentino Gonzalo Sosa, ingresado en el segundo tiempo, y recibió su segunda tarjeta amarilla para dejar al bohemio con 10 en el cierre del partido, que ya hacía rato parecía sentenciado.