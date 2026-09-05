Peñarol goleó 4-0 a Danubio y agrava la crisis de la franja

Con una ráfaga en pocos minutos del complemento, el carbonero sentenció el partido jugado a puertas cerradas en Jardines del Hipódromo.

Con un doblete de Leandro Umpiérrez y otro de Matías Arezo, Peñarol goleó a Danubio este sábado por la fecha 5 del Clausura, en un partido jugado sin público en el María Mincheff de Lazaroff a raíz de los incidentes que hubo con hinchas danubianos entre semana en el Charrúa.

El primer tiempo fue parejo, pero el equipo de Diego Aguirre consiguió la ventaja con un gol de cabeza de Umpiérrez. Cuando Danubio iba a buscar el empate al arranque del complemento, el carbonero liquidó el partido con tres goles en cinco minutos y dejó a la franja cada vez más hundido en la tabla del descenso.

Más ataque que defensa

En la previa, crecía el comentario a voces sobre la sequía de los goleadores aurinegros, Abel Hernández -hoy en el banco- y Arezo, que no habían convertido en el Clausura. En Jardines, Arezo contribuyó a la noción durante todo el primer tiempo. Ya en la primera del partido -la del saque del medio-, cuando un pelotazo de Lucas Ferreira propició una pared de cabeza entre el 9 y Umpiérrez, que dejó a Arezo solo frente a Mauro Goicoechea, con la pelota picando adelante, la tocó suave por un costado, abriendo el pie, y se le fue apenas ancha.

La jugada reflejó las desatenciones defensivas de la franja, que sufrió a pesar de la escasa elaboración carbonera, precisamente con pelotazos largos que agarraron siempre a la defensa mal parada.

Arezo quedó fuera de juego en un par y falló otras dos muy claras, una de ellas tras la mejor jugada del juvenil Leonel Jaime, que escapó en una baldosa adentro del área y la jugó atrás. El tiro de Arezo obligó la mejor atajada de Goicoechea.

Danubio respondió con buenos acercamientos, también originados en fallas defensivas. Las subidas de Eduardo Darias, hoy carrilero-lateral (no jugó Javier Cabrera por una molestia muscular), dejó espacios por la derecha de la defensa aurinegra, y por ahí llegó Danubio. En la primera, un rebote le dejó la pelota suelta en el área a Sebastián Fernández, que no le pudo dar bien. Papelito también tuvo un cabezazo en el primer palo que se fue cerca. La franja exigió a Washington Aguerre con dos tiros de afuera; un tiro libre de Mateo Peralta fue la más complicada.

Ferreira y Darias combinaron por derecha y el centro del ex Deportivo Maldonado le llegó a Umpiérrez, descuidado por la defensa danubiana, que cruzó un buen cabezazo para dejar sin respuesta a Goicoechea y poner en ventaja a Peñarol.

Cinco minutos y nada más

Danubio arrancó el complemento con buenas sensaciones para el empate y se arrimó con peligro al área carbonera. Peralta tuvo la más clara con una gran jugada: enganche hacia el medio y derechazo al segundo palo, pero tapó notable Aguerre.

En la respuesta, Jaime lideró la contra, la jugó profunda para Arezo, Emiliano Velásquez fallo en el corte y el 9 aurinegro hizo un golazo, después de enganchar en el área y definir de zurda.

Se le abrió el arco, y en la siguiente, ya con la defensa danubiana totalmente desarmada, metió su doblete tras ser habilitado por Umpiérrez. Un contragolpe más tarde, el propio Umpiérrez selló su doblete y la goleada.

En la media hora restante quedaba algún intento aislado y esforzado de Danubio, ya resignado, y varias de Peñarol para aumentar, la más clara de Jonathan Rodríguez, que se fue solo tras pase de Jaime, tuvo mucho tiempo para definir pero quiso eludir al arquero, que se la manoteó y diluyó la jugada. También debutó Germán Pezzella, sin grandes exigencias.