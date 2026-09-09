Sanción a Peñarol por incidentes del clásico: quita de puntos, partidos sin público y multa económica

La Comisión Disciplinaria de la AUF determinó que hubo responsabilidad objetiva del club en los disturbios y dispuso además una sanción en tres partes.

Este miércoles se dio a conocer el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol por los incidentes que tuvieron lugar en el estadio Campeón del Siglo al término del clásico entre Peñarol y Nacional por el Clausura.

La resolución indica que el club tiene responsabilidad objetiva en los hechos, que involucraron el enfrentamiento entre violentos de la barra de Peñarol y la Guardia Republicana, con los primeros utilizando piedras y diversos objetos para agredir, y también elementos de pirotecnia que estaban ocultos en las instalaciones del estadio. El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, desestimó el hecho y criticó el accionar policial.

Una vez determinada la responsabilidad del club, sobrevinieron las sanciones, que afectarán al equipo que dirige Diego Aguirre, actualmente puntero de la tabla anual un punto por encima de su escolta, Deportivo Maldonado, y con un partido pendiente por la primera fecha del Clausura ante Montevideo City Torque. El fallo dictamina la quita de un punto a Peñarol en el Clausura. Quedará con 6 unidades, a siete del líder, Liverpool. Como la tabla anual es la suma de los torneos del año, en la acumulada tendrá 49 unidades, las mismas que Deportivo Maldonado. Además, se le prohíbe jugar en el Campeón del Siglo los próximos cuatro partidos que le corresponden como locatario, que se jugarán asimismo a puertas cerradas. Se sugiere, de todos modos, la adopción de medidas que no afecten los derechos de “terceras instituciones que se enfrenten al sancionado”, por lo que cabe esperar que para esos partidos se habilite una tribuna para el público visitante.

La sanción arrancará a correr una vez promulgado el fallo. En sus próximos cuatro partidos como local, Peñarol tiene fijados los siguientes rivales: Albion (fecha 6); Boston River (fecha 8); Progreso (fecha 10); Wanderers (fecha 13).

Por otra parte, Peñarol tuvo una sanción económica de 150 unidades reajustables, unos 290.000 pesos uruguayos.