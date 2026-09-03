Ruglio responsabilizó a la Policía por los incidentes y desligó a Peñarol

Este jueves, tras la presentación de Germán Pezzella en Los Aromos, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, tomó la palabra y se refirió a diversos asuntos de la actualidad peñarolense.

Como ya lo había hecho durante la presentación del zaguero argentino, Ruglio subrayó la trascendencia que tiene para el club la llegada de un jugador de la talla de Pezzella, con su pergamino que incluye títulos continentales a nivel de clubes en América del Sur y Europa, además del Mundial y las dos copas América con la selección argentina. “Creo que le va a hacer mucho bien al club tenerlo como referente”, expresó.

Ruglio confirmó que Peñarol ya cerró su período de pases, que finalizó oficialmente el 1° de setiembre, y en el que ahora solo se podría contratar jugadores que hayan quedado libres hasta esa fecha. “No tenemos ningún jugador ni siquiera en vistas de eso”, dijo. “Hicimos los últimos intentos por Nahitan Nández y, si Dios quiere, el sueño va a pasar para diciembre porque entonces, al parecer, sí lo liberarían. Y después, lo que en su momento no se concretó con Nico de la Cruz, que eran los sueños que teníamos, y lo de Germán, que sí lo pudimos contratar. Así que hoy tenemos el equipo completo, como Diego [Aguirre] quería, y ahora hay que volver a la línea de la victoria”, dijo.

Sin hablar de Evaristo

Después, el mandatario aurinegro habló de los incidentes en el Campeón del Siglo tras el clásico, por los que el club anunció una “investigación interna” a cargo de “profesionales externos”.

El tema quedó entreverado con la creciente disputa política interna del club de cara a las elecciones que tendrán lugar a fines de noviembre, después de las duras declaraciones del dirigente Evaristo González, quien acusó a Ruglio de “hacerse la víctima en vez de hacerse el responsable” y consideró que “no tiene la valentía de tomar las medidas que tiene que tomar alguien cuando dirige algo”.

“Sobre Evaristo no voy a hablar, porque cuando me tiene adelante nunca me dice nada de las cosas que después dice a los medios”, dijo Ruglio. No obstante, de todos modos habló y lo hizo en términos igualmente severos sobre González: dijo que “por suerte ya tiene el rechazo de todo Peñarol”, citó encuestas que lo dan con un 3% de intención de voto y lo criticó por hacer referencia a la pieza oculta detrás de una pared revocada que mencionó la Policía.

“Si un dirigente no sale a defender a sus hinchas, que desde que llegan al Campeón del Siglo reiteradamente reciben palos de la Policía y gases lacrimógenos por cualquier cosa, en las cuatro tribunas, y solo habla de una piecita en la que había 20 banderas totalmente intrascendentes, ni siquiera de caño grueso, ya con lo que la gente le devuelve a ese dirigente, ya ni siquiera vale la pena que yo lo nombre”, dijo, antes de escalar el tono un poco más: “Y si aparte tuviera los huevos de decírmelo adelante, pero no me lo dice cuando me tiene enfrente. Tiene casi mi misma edad, mide un metro noventa y pesa 100 kilos, así que cuando me tenga ahí, que me lo diga nomás”.

“Es un dirigente nefasto para Peñarol”, lanzó Ruglio, y después de mencionar “los operativos que se repiten permanentemente contra Peñarol” también apuntó contra el jefe de Policía, Alfredo Clavijo, por haber ido a la radio a hablar sobre “la piecita”, cuando en Uruguay “entran cualquier cosa a las cárceles, teléfonos con lo que estafan a la gente, armas y demás, en la frontera pasan la droga como si nada”.

“Que el jefe de Policía de Montevideo diga que Peñarol ocultó una pieza escondida en un programa deportivo es gravísimo. No es así, señor. Yo les pedí que se quedaran en el CDS desde el jueves y ustedes no quisieron. Peñarol no es responsable, los responsables son ustedes”, sentenció.